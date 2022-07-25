Для бойцов подготовили бронежилеты, бинокли, медикаменты и квадрокоптер Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске собрали крупную партию груза, в том числе военного обмундирования, которая готова отправиться в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ).

«Это одна из самых крупных партий гуманитарного груза. 101 коробка с бронежилетами, биноклями, медикаментами, стройматериалами уйдет в ЛДНР в помощь бойцам и мирным гражданам. Квадрокоптер с оптикой, подходящей для военных задач, надеемся, поможет на передовой», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ региона.

Там отметили вклад в сбор груза завода железобетонных изделий (ЖБИ), управления Роскомнадзора, регионального центра эпидемиологии и предпринимателей. Также в организации поблагодарили всех неравнодушных южноуральцев, которые помогли Донбассу.

Челябинская область поставляет гуманитарный груз в города Донбасса с начала спецоперации, которая началась 24 февраля. Помимо этого, регион взял шефство над городами Ясиноватая и Волноваха, и помогает отстраивать их после обстрелов ВСУ.

Операция на Украине началась по личному указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, это необходимая мера для защиты населения Донбасса и государственных интересов. По последним данным, от украинских националистов освобождено свыше двухсот населенных пунктов, в каждом из которых начался этап восстановления.

Фото: пресс-служба челябинского отделения Общенародного фронта

Фото: пресс-служба челябинского отделения Общенародного фронта