В Челябинске собрали крупную партию груза, в том числе военного обмундирования, которая готова отправиться в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ).
«Это одна из самых крупных партий гуманитарного груза. 101 коробка с бронежилетами, биноклями, медикаментами, стройматериалами уйдет в ЛДНР в помощь бойцам и мирным гражданам. Квадрокоптер с оптикой, подходящей для военных задач, надеемся, поможет на передовой», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ региона.
Там отметили вклад в сбор груза завода железобетонных изделий (ЖБИ), управления Роскомнадзора, регионального центра эпидемиологии и предпринимателей. Также в организации поблагодарили всех неравнодушных южноуральцев, которые помогли Донбассу.
Операция на Украине началась по личному указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, это необходимая мера для защиты населения Донбасса и государственных интересов. По последним данным, от украинских националистов освобождено свыше двухсот населенных пунктов, в каждом из которых начался этап восстановления.
Фото: пресс-служба челябинского отделения Общенародного фронта
Фото: пресс-служба челябинского отделения Общенародного фронта
Фото: пресс-служба челябинского отделения Общенародного фронта
В Челябинске собрали крупную партию груза, в том числе военного обмундирования, которая готова отправиться в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ). «Это одна из самых крупных партий гуманитарного груза. 101 коробка с бронежилетами, биноклями, медикаментами, стройматериалами уйдет в ЛДНР в помощь бойцам и мирным гражданам. Квадрокоптер с оптикой, подходящей для военных задач, надеемся, поможет на передовой», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ региона. Там отметили вклад в сбор груза завода железобетонных изделий (ЖБИ), управления Роскомнадзора, регионального центра эпидемиологии и предпринимателей. Также в организации поблагодарили всех неравнодушных южноуральцев, которые помогли Донбассу. Челябинская область поставляет гуманитарный груз в города Донбасса с начала спецоперации, которая началась 24 февраля. Помимо этого, регион взял шефство над городами Ясиноватая и Волноваха, и помогает отстраивать их после обстрелов ВСУ. Операция на Украине началась по личному указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, это необходимая мера для защиты населения Донбасса и государственных интересов. По последним данным, от украинских националистов освобождено свыше двухсот населенных пунктов, в каждом из которых начался этап восстановления.