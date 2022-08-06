CNN: Конгресс США раскололся из-за Украины

Обе палаты Конгресса США разочаровались поведением украинского политика, сообщается в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воинственная риторика члена Конгресса США, украинки и активной защитницы интересов своей страны Виктории Спартц разочаровала представителей обеих палат. Спикеры переживают за свои усилия по сохранению единства в вопросе украинского конфликта, сообщает портал CNN Politics.

«Воинственная риторика Спартц, направленная против Зеленского и его советников, разочаровала законодателей обеих партий, чиновников Белого дома и членов украинского парламента. Они обеспокоены тем, что она подрывает их усилия сохранить единство вокруг Украины в ключевой момент, и открыто задают вопрос, откуда она берет часть своей информации», — сообщают авторы, ссылаясь на слова более десятка законодателей, помощников и других источников в администрации.

По информации портала, Спартц, не получив приглашения, самостоятельно присоединилась к делегации Конгресса в поездке на польско-украинскую границу в роли «неожиданного гостя». Однако участники официальной делегации рассказали, что ее присутствие принесло больше вреда, чем пользы, так как во время ключевых встреч с членами НАТО, генералами и правительственными чиновниками Спартц вела себя «спорно».

Эта поездка стала лишь началом «двухпартийного разочарования», объяснили авторы. «В течение почти шести месяцев после начала спецоперации Спартц публично критиковала украинские власти, выдвигала обвинения в коррупции против правительства и некоторых главных помощников президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в статье.

Сама конгрессвумен в электронном письме CNN отвергла анонимную критику в свой адрес. «Это обвинение является трусливым искажением фактов некоторыми завистливыми членами Конгресса или сотрудниками, поскольку в марте у нас был очень продуктивный двухпартийный CODEL (официальный визит за границу — прим. URA.RU)», — написала она.