05 августа 2022

Екатеринбуржец спрыгнул со скалы вместе с матерью. Видео

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Nik Bumer уже давно занимается бейсджампингом — прыжками с фиксированных объектов Фото:

Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил новое видео. Он прыгнул со скалы вместе со своей мамой. Видео появилось на одноименном youtube-канале.

«Я это сделала! Страшно было, только когда шагнула. Руки и ноги трясутся», — поделилась после прыжка женщина. На видео видно, как она прыгает с высокой скалы, а следом летит ее сын Nik Bumer. Ранее URA.RU сообщало, что бейсджампер прыгнул с одной из высоток на ЖБИ.

Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, когда спортсмены используют специальный парашют и прыгают с фиксированных объектов. Nik Bumer — известный бейсджампер из Екатеринбурга. В интервью агентству он рассказывал, что перед каждым прыжком ему страшно.

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Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил новое видео. Он прыгнул со скалы вместе со своей мамой. Видео появилось на одноименном youtube-канале. «Я это сделала! Страшно было, только когда шагнула. Руки и ноги трясутся», — поделилась после прыжка женщина. На видео видно, как она прыгает с высокой скалы, а следом летит ее сын Nik Bumer. Ранее URA.RU сообщало, что бейсджампер прыгнул с одной из высоток на ЖБИ. Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, когда спортсмены используют специальный парашют и прыгают с фиксированных объектов. Nik Bumer — известный бейсджампер из Екатеринбурга. В интервью агентству он рассказывал, что перед каждым прыжком ему страшно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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