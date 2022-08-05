Екатеринбуржец спрыгнул со скалы вместе с матерью. Видео

06 августа 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Nik Bumer уже давно занимается бейсджампингом — прыжками с фиксированных объектов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил новое видео. Он прыгнул со скалы вместе со своей мамой. Видео появилось на одноименном youtube-канале. «Я это сделала! Страшно было, только когда шагнула. Руки и ноги трясутся», — поделилась после прыжка женщина. На видео видно, как она прыгает с высокой скалы, а следом летит ее сын Nik Bumer. Ранее URA.RU сообщало, что бейсджампер прыгнул с одной из высоток на ЖБИ. Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, когда спортсмены используют специальный парашют и прыгают с фиксированных объектов. Nik Bumer — известный бейсджампер из Екатеринбурга. В интервью агентству он рассказывал, что перед каждым прыжком ему страшно.

Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил новое видео. Он прыгнул со скалы вместе со своей мамой. Видео появилось на одноименном youtube-канале. «Я это сделала! Страшно было, только когда шагнула. Руки и ноги трясутся», — поделилась после прыжка женщина. На видео видно, как она прыгает с высокой скалы, а следом летит ее сын Nik Bumer. Ранее URA.RU сообщало, что бейсджампер прыгнул с одной из высоток на ЖБИ. Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, когда спортсмены используют специальный парашют и прыгают с фиксированных объектов. Nik Bumer — известный бейсджампер из Екатеринбурга. В интервью агентству он рассказывал, что перед каждым прыжком ему страшно.