Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил новое видео. Он прыгнул со скалы вместе со своей мамой. Видео появилось на одноименном youtube-канале.
«Я это сделала! Страшно было, только когда шагнула. Руки и ноги трясутся», — поделилась после прыжка женщина. На видео видно, как она прыгает с высокой скалы, а следом летит ее сын Nik Bumer. Ранее URA.RU сообщало, что бейсджампер прыгнул с одной из высоток на ЖБИ.
Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, когда спортсмены используют специальный парашют и прыгают с фиксированных объектов. Nik Bumer — известный бейсджампер из Екатеринбурга. В интервью агентству он рассказывал, что перед каждым прыжком ему страшно.
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