Бейсджампер Nick Bumer показал новый прыжок (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уральский бейсджампер Nik Bumer совершил новый прыжок — с одной из многоэтажек на ЖБИ. Видео полета он выложил на своем youtube-канале.

«В Екб бейсом вниз», — подписал видео экстремал. На нем видно, как он прыгает с одной из многоэтажек на ЖБИ и летит вниз. Nik Bumer — бейсджампер из Екатеринбурга, прыгавший, в том числе, с «Высоцкого». Туда он забрался нелегально и до последнего не думал, что будет прыгать.

«Мы просто приехали вечерком прогуляться», — рассказывал бейсджампер в интервью URA.RU. Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, когда спортсмены используют специальный парашют и прыгают с фиксированных объектов.