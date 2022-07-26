26 июля 2022

Екатеринбуржец прыгнул с высотки и снял себя на камеру. Видео

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, парашютист
Бейсджампер Nick Bumer показал новый прыжок (фото из архива) Фото:

Уральский бейсджампер Nik Bumer совершил новый прыжок — с одной из многоэтажек на ЖБИ. Видео полета он выложил на своем youtube-канале.

«В Екб бейсом вниз», — подписал видео экстремал. На нем видно, как он прыгает с одной из многоэтажек на ЖБИ и летит вниз. Nik Bumer — бейсджампер из Екатеринбурга, прыгавший, в том числе, с «Высоцкого». Туда он забрался нелегально и до последнего не думал, что будет прыгать.

«Мы просто приехали вечерком прогуляться», — рассказывал бейсджампер в интервью URA.RU. Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, когда спортсмены используют специальный парашют и прыгают с фиксированных объектов.

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Уральский бейсджампер Nik Bumer совершил новый прыжок — с одной из многоэтажек на ЖБИ. Видео полета он выложил на своем youtube-канале. «В Екб бейсом вниз», — подписал видео экстремал. На нем видно, как он прыгает с одной из многоэтажек на ЖБИ и летит вниз. Nik Bumer — бейсджампер из Екатеринбурга, прыгавший, в том числе, с «Высоцкого». Туда он забрался нелегально и до последнего не думал, что будет прыгать. «Мы просто приехали вечерком прогуляться», — рассказывал бейсджампер в интервью URA.RU. Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, когда спортсмены используют специальный парашют и прыгают с фиксированных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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