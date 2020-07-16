Бейсджампер рассказал, как проник на небоскреб Фото: Канал Nik Bumer на YouTube

Бейсджампер Nik Bumer, прыгнувший с небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге, боится каждого прыжка. Об этом экстремал рассказал URA.RU. Как ему удалось пробраться с парашютом на самое высокое здание в столице Урала и осуществить свою мечту — в его интервью URA.RU.

— «Высоцкий» хорошо охраняется — как удалось проникнуть туда с парашютом?

По словам бейсера, с «Высоцкого» можно было дольше лететь в свободном полете Фото: Канал Nik Bumer на YouTube

— Задумка прыгнуть с «Высоцкого» была давно — два года, как я занимаюсь бейсджампингом. Но в этот раз цели прыгнуть сперва не было — мы просто приехали вечерком прогуляться. Обошли здание по кругу: ознакомление с бейс-объектом всегда начинается с площадок приземления: какие помехи, сколько внизу людей, куда приземляться, оценка метеоусловий, ветра. Когда вернулись к машине, я решил взять с собой парашютную систему. Но и в тот момент прыгать не планировал — хотел проверить, получится ли пройти.

Купили билеты, без проблем прошли металлоискатель (в парашютной системе металла нет), попали наверх. Как сказали потом секьюрити, охранник на 52-м этаже должен был досмотреть мою сумку, но он этого не сделал — повезло! А может просто посмотрел, что рюкзак небольшой: парашют для бейса очень компактный. Прогулялись по смотровой площадке — нашли место, где можно спрятаться от камер. Я никуда не торопился — не спеша подготовился, оделся и в момент, когда начал перелезать через ограждения, вышли люди из-за угла, начали охать-ахать — охранник услышал и побежал в нашу сторону. Но было уже поздно!

— Удалось прыгнуть именно так, как задумывалось?

— Объект довольно высокий, можно было этажей 20 смело пропАдать, а я пролетел всего этажей пять, прежде чем выбросил парашют. Поэтому элемент акробатики «гейнер» (обратное сальто) получился резким, хотя его можно было бы сделать вальяжно, и только потом парашютировать.

— Ощущение от полета?

— Достигнута очередная цель. Некоторые называют бейсджамперов «адреналиновыми наркоманами», но я отношусь к бейсу как к спорту. Я с детства занимался разными видами, у меня много медалей, звание мастера спорта, и в каждом виде я стремлюсь достичь каких-то высот. К бейсджампингу отношение такое же — я постоянно пытаюсь самосовершенствоваться и добиваться новых целей.

Сам по себе прыжок с «Высоцкого» довольно сложный, в первую очередь с точки зрения приземления: много зданий, проводов плюс это центр города — множество людей, машин. К счастью, все удалось.

— Уральцы хорошо помнят бейсджампера Ратмира Нагимьянова, который совершил много красивых прыжков, но однажды разбился. Не страшно прыгать?

— Если не страшно — прыгать не стоит: страх позволяет сконцентрироваться, не допустить ошибок. Не стоит совершать прыжок, которого ты не боишься. Я каждый раз боюсь и рассматриваю варианты, когда что-то пойдет не так, как в них действовать. Для обывателя прыжок выглядит как что-то простое: три секунды — и человек уже на земле. На самом деле три секунды — это недели подготовки.