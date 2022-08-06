Лесные пожары возле трассы напугали жителей ХМАО. Видео

07 августа 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Огонь подобрался к трассе в Советском районе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Лесные пожары в Советском районе (ХМАО) подобрались к трассе. Эмоциональное видео от очевидцев опубликовано в местном telegram-канале. «Хоть бы доехать, прямо на трассе горит. Это просто ужас, господи. Вот горит прямо, деревья рядышком», — комментирует автор видео, которое опубликовано в telegram-канале «Мегаполис Югра». В посте уточняется, что кадры сняты недалеко от границы с Октябрьским районом. Еще одно видео снял местный житель Дмитрий Енин. «Открытый огонь рядом с дорогой», — гласит подпись. Ранее URA.RU сообщало, что 7 августа в ХМАО действует 67 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем составила 84 тыс. га, из них локализовано 19 очагов на площади 29 тыс. га. Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в округе. В пресс-службе МЧС по ХМАО рассказали, что при критическом ухудшении ситуации с лесными пожарами возможно перекрытие крайне опасных участков автодорог.

Лесные пожары в Советском районе (ХМАО) подобрались к трассе. Эмоциональное видео от очевидцев опубликовано в местном telegram-канале. «Хоть бы доехать, прямо на трассе горит. Это просто ужас, господи. Вот горит прямо, деревья рядышком», — комментирует автор видео, которое опубликовано в telegram-канале «Мегаполис Югра». В посте уточняется, что кадры сняты недалеко от границы с Октябрьским районом. Еще одно видео снял местный житель Дмитрий Енин. «Открытый огонь рядом с дорогой», — гласит подпись. Ранее URA.RU сообщало, что 7 августа в ХМАО действует 67 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем составила 84 тыс. га, из них локализовано 19 очагов на площади 29 тыс. га. Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в округе. В пресс-службе МЧС по ХМАО рассказали, что при критическом ухудшении ситуации с лесными пожарами возможно перекрытие крайне опасных участков автодорог.