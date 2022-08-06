06 августа 2022
05 августа 2022

Лесные пожары возле трассы напугали жителей ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар, дорога
Огонь подобрался к трассе в Советском районе Фото:
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Лесные пожары в России

Лесные пожары в Советском районе (ХМАО) подобрались к трассе. Эмоциональное видео от очевидцев опубликовано в местном telegram-канале.

«Хоть бы доехать, прямо на трассе горит. Это просто ужас, господи. Вот горит прямо, деревья рядышком», — комментирует автор видео, которое опубликовано в telegram-канале «Мегаполис Югра». В посте уточняется, что кадры сняты недалеко от границы с Октябрьским районом.

Еще одно видео снял местный житель Дмитрий Енин. «Открытый огонь рядом с дорогой», — гласит подпись.

Ранее URA.RU сообщало, что 7 августа в ХМАО действует 67 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем составила 84 тыс. га, из них локализовано 19 очагов на площади 29 тыс. га. Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в округе. В пресс-службе МЧС по ХМАО рассказали, что при критическом ухудшении ситуации с лесными пожарами возможно перекрытие крайне опасных участков автодорог.

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Лесные пожары в Советском районе (ХМАО) подобрались к трассе. Эмоциональное видео от очевидцев опубликовано в местном telegram-канале. «Хоть бы доехать, прямо на трассе горит. Это просто ужас, господи. Вот горит прямо, деревья рядышком», — комментирует автор видео, которое опубликовано в telegram-канале «Мегаполис Югра». В посте уточняется, что кадры сняты недалеко от границы с Октябрьским районом. Еще одно видео снял местный житель Дмитрий Енин. «Открытый огонь рядом с дорогой», — гласит подпись. Ранее URA.RU сообщало, что 7 августа в ХМАО действует 67 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем составила 84 тыс. га, из них локализовано 19 очагов на площади 29 тыс. га. Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в округе. В пресс-службе МЧС по ХМАО рассказали, что при критическом ухудшении ситуации с лесными пожарами возможно перекрытие крайне опасных участков автодорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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