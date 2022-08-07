Минобороны Израиля поручил сохранять боевую готовность

Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил силовикам продолжать подготовку к боевым действиям. Такое решение было принято после оценки ситуации совместно с руководителями силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Израиля.
«Министр обороны Бенни Ганц недавно провел оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур, включая начальника генштаба армии, директора спецслужбы Моссад, главы ШАБАК и другими. По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям», — сообщает РИА «Новости».
Ранее URA.RU писало, что Израиль начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 41 человека, из них 15 — дети. Вечером 7 июля установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа было сорвано из-за требований террористической группировки.
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