07 августа 2022

Минобороны Израиля поручил сохранять боевую готовность

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Минобороны Израиля поручил продолжать подготовку к боевым действиям Фото:

Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил силовикам продолжать подготовку к боевым действиям. Такое решение было принято после оценки ситуации совместно с руководителями силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Израиля.

«Министр обороны Бенни Ганц недавно провел оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур, включая начальника генштаба армии, директора спецслужбы Моссад, главы ШАБАК и другими. По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям», — сообщает РИА «Новости».

Ранее URA.RU писало, что Израиль начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 41 человека, из них 15 — дети. Вечером 7 июля установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа было сорвано из-за требований террористической группировки.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил силовикам продолжать подготовку к боевым действиям. Такое решение было принято после оценки ситуации совместно с руководителями силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Израиля. «Министр обороны Бенни Ганц недавно провел оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур, включая начальника генштаба армии, директора спецслужбы Моссад, главы ШАБАК и другими. По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям», — сообщает РИА «Новости». Ранее URA.RU писало, что Израиль начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 41 человека, из них 15 — дети. Вечером 7 июля установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа было сорвано из-за требований террористической группировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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