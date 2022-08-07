Смерть свердловчанки начали расследовать по требованию Бастрыкина

По версии следствия, пенсионерка умерла в больнице Нижнего Тагила Фото: Илья Московец © URA.RU

После поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное дело о смерти пенсионерки из Свердловской области Натальи Сергеевой, которая умерла в приемном покое больницы Нижнего Тагила, не дождавшись приема врача. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы. По версии следствия, пенсионерка умерла из-за неправильного поведения медицинских работников, не исполнявших свои обязанности.

Свердловчанка в начале августа получила воспаление легких, после чего была доставлена из Верхней Туры в Красноуральск, а затем — в Нижний Тагил. По сообщениям СМИ, женщина просидела в приемном покое больницы пять часов. Когда врач подошел к пенсионерке, она уже умирала. Бастрыкин 5 августа взял дело на контроль и поручил подготовить доклад о смерти пенсионерки.