07 августа 2022

В Сургуте женщина разбилась насмерть, выпав из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцстройки Сургут, жилой дом, недвижимость
Женщина выпала из окна многоэтажки Фото:

В Сургуте из окна многоэтажного дома выпала 36-летняя женщина. В результате падения она погибла. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«Из окна многоэтажки в Сургуте выпала 36-летняя женщина. От падения она скончалась», — сообщил инсайдер агентства.

В управлении следственного комитета России по ХМАО на запрос корреспондента URA.RU комментировать ситуацию отказались без объяснения причин. Однако в ведомстве подтвердили, что происшествие действительно случилось. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска выпал с четвертого этажа на улице Мира. Мужчину также не удалось спасти.

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В Сургуте из окна многоэтажного дома выпала 36-летняя женщина. В результате падения она погибла. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «Из окна многоэтажки в Сургуте выпала 36-летняя женщина. От падения она скончалась», — сообщил инсайдер агентства. В управлении следственного комитета России по ХМАО на запрос корреспондента URA.RU комментировать ситуацию отказались без объяснения причин. Однако в ведомстве подтвердили, что происшествие действительно случилось. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска выпал с четвертого этажа на улице Мира. Мужчину также не удалось спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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