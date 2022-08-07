В Сургуте женщина разбилась насмерть, выпав из окна

Женщина выпала из окна многоэтажки
В Сургуте из окна многоэтажного дома выпала 36-летняя женщина. В результате падения она погибла. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.
«Из окна многоэтажки в Сургуте выпала 36-летняя женщина. От падения она скончалась», — сообщил инсайдер агентства.
В управлении следственного комитета России по ХМАО на запрос корреспондента URA.RU комментировать ситуацию отказались без объяснения причин. Однако в ведомстве подтвердили, что происшествие действительно случилось. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска выпал с четвертого этажа на улице Мира. Мужчину также не удалось спасти.
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