В Нижневартовске мужчина разбился насмерть, выпав с 4 этажа

От падения с высоты жертва скончалась еще до приезда медиков (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Нижневартовска выпал с четвертого этажа на улице Мира. Мужчина разбился насмерть. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В жилом пятиэтажном доме на улице Мира, 2а с четвертого этажа упал 59-летний мужчина. Он скончался еще до приезда медиков», — рассказал корреспонденту агентства инсайдер.

Прокомментировать происшествие в следственном управлении СК России по Югре на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске из окна жилого дома по улице Омской выпал мужчина. На момент обнаружения мужчина был жив, с места происшествия его увезли в реанимацию.