10 июля 2022
09 июля 2022

В Нижневартовске мужчина разбился насмерть, выпав с 4 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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От падения с высоты жертва скончалась еще до приезда медиков (фото из архива) Фото:

Житель Нижневартовска выпал с четвертого этажа на улице Мира. Мужчина разбился насмерть. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В жилом пятиэтажном доме на улице Мира, 2а с четвертого этажа упал 59-летний мужчина. Он скончался еще до приезда медиков», — рассказал корреспонденту агентства инсайдер.

Прокомментировать происшествие в следственном управлении СК России по Югре на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске из окна жилого дома по улице Омской выпал мужчина. На момент обнаружения мужчина был жив, с места происшествия его увезли в реанимацию.

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Житель Нижневартовска выпал с четвертого этажа на улице Мира. Мужчина разбился насмерть. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В жилом пятиэтажном доме на улице Мира, 2а с четвертого этажа упал 59-летний мужчина. Он скончался еще до приезда медиков», — рассказал корреспонденту агентства инсайдер. Прокомментировать происшествие в следственном управлении СК России по Югре на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске из окна жилого дома по улице Омской выпал мужчина. На момент обнаружения мужчина был жив, с места происшествия его увезли в реанимацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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