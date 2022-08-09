Газон у дома Севастьянова уничтожили за несколько дней Фото: URA.RU

Горожане, испытывающие неудобства из-за перекопанного тротуара у дома Севастьянова в Екатеринбурге, не смогут связаться с представителем подрядчика. Телефон куратора стройки, указанный на информационном стенде, недоступен второй день, заметил корреспондент URA.RU, попытавшийся с ним связаться.

Как писало URA.RU, генподрядчик мэрии на ремонте тротуара от дома Севастьянова до ул. Толмачева — «Атомстройкомплекс». Подрядчиком является ООО «РДРСУ», а субподрядчиком — ООО «Бетон-Экспресс». Ответственный за проведение работ — мастер Хокираев М. Э. «Данный вид связи недоступен для абонента», — может услышать любой, кто попытается ему набрать.

Ремонт хотят завершить к 1 сентября Фото: URA.RU

Работы по укладке новой плитки на участке стартовали 8 августа. При этом разбитой площадка была с конца июля (в минувшие выходные рабочих и техники не было, что может говорить об отсутствии попыток поскорее завершить объект). Чтобы не топтаться в пыли, горожане вынуждены обходить по газону. Как результат — он уничтожен, и будет ли восстановлен после окончания ремонта, неизвестно. При этом «Атом» позиционирует себя как компанию, заботящуюся об общественных пространствах.

Качество работы подрядчика будет оценено только по завершении ремонта (намечено на 1 сентября), говорят в мэрии. Источники во власти дают понять: у руководства города претензий к «Атомстройкомплексу» пока нет.