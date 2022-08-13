Актриса Людмила Хитяева попала с тяжелой травмой в больницу

13 августа 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Народная актриса РСФСР доставлена в больницу с травмой головы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советская и российская актриса Людмила Хитяева с тяжелой травмой головы попала в больницу. Ее доставили в одну из московских медучреждений. «Хитяева неудачно упала в своем доме и получила травму головы. Сейчас ее осматривают врачи отделения нейрохирургии одной из московских больниц. Детали и тяжесть травмы уточняются», — сообщает Пятый канал. Как уточняет телеканал, актрисе 15 августа исполняется 92 года. Людмила Хитяева — народная артистка РСФСР. Она дебютировала в кино в 1957 году в картине «Екатерина Воронина». За все время свое карьеры, актриса снялась в десятках картин, среди которых — «Поднятая целина», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Стряпуха» и другие.

Советская и российская актриса Людмила Хитяева с тяжелой травмой головы попала в больницу. Ее доставили в одну из московских медучреждений. «Хитяева неудачно упала в своем доме и получила травму головы. Сейчас ее осматривают врачи отделения нейрохирургии одной из московских больниц. Детали и тяжесть травмы уточняются», — сообщает Пятый канал. Как уточняет телеканал, актрисе 15 августа исполняется 92 года. Людмила Хитяева — народная артистка РСФСР. Она дебютировала в кино в 1957 году в картине «Екатерина Воронина». За все время свое карьеры, актриса снялась в десятках картин, среди которых — «Поднятая целина», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Стряпуха» и другие.