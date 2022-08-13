13 августа 2022
12 августа 2022
11 августа 2022

Ученые определили примерный возраст находки в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Археологические раскопки в заречной части города. Тюмень, яма, археологические раскопки, археология, раскопки
Подземное строение в ЯНАО может быть кирпичным заводом 19 века. Фото:

Подземное строение в Салехарде (ЯНАО), из-за которого мэр города Алексей Титовский распорядился приостановить работы на стройке, может быть датировано 19 веком. Об этом сообщают местные СМИ.

«Найденное подземное строение в Салехарде может быть остатками кирпичного завода. Некогда Обдорск, а ныне Салехард, сам обеспечивал себя строительным материалом. Потому как документов о завозе сюда кирпича, необходимого для строительства, не найдено», — сообщает Ямал Медиа со ссылкой на историка и краеведа Юрия Морозова.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава администрации Салехарда Алексей Титовский распорядился приостановить работы на стройке из-за раскопанной кладки. Предполагалось, что строение относиться к временам гулаговской 501-стройки.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Подземное строение в Салехарде (ЯНАО), из-за которого мэр города Алексей Титовский распорядился приостановить работы на стройке, может быть датировано 19 веком. Об этом сообщают местные СМИ. «Найденное подземное строение в Салехарде может быть остатками кирпичного завода. Некогда Обдорск, а ныне Салехард, сам обеспечивал себя строительным материалом. Потому как документов о завозе сюда кирпича, необходимого для строительства, не найдено», — сообщает Ямал Медиа со ссылкой на историка и краеведа Юрия Морозова. Ранее URA.RU рассказывало, что глава администрации Салехарда Алексей Титовский распорядился приостановить работы на стройке из-за раскопанной кладки. Предполагалось, что строение относиться к временам гулаговской 501-стройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...