Ученые определили примерный возраст находки в Салехарде

Подземное строение в ЯНАО может быть кирпичным заводом 19 века. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подземное строение в Салехарде (ЯНАО), из-за которого мэр города Алексей Титовский распорядился приостановить работы на стройке, может быть датировано 19 веком. Об этом сообщают местные СМИ.

«Найденное подземное строение в Салехарде может быть остатками кирпичного завода. Некогда Обдорск, а ныне Салехард, сам обеспечивал себя строительным материалом. Потому как документов о завозе сюда кирпича, необходимого для строительства, не найдено», — сообщает Ямал Медиа со ссылкой на историка и краеведа Юрия Морозова.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава администрации Салехарда Алексей Титовский распорядился приостановить работы на стройке из-за раскопанной кладки. Предполагалось, что строение относиться к временам гулаговской 501-стройки.