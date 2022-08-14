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В Сургутском районе машина с двумя детьми вылетела в кювет

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
В Сургутском районе машина с детьми вылетела в кювет (архивное фото) Фото:

В Сургутском районе на участке трассы «Сургут — Нижневартовск» машина с водителем и двумя 7-летними детьми вылетела в кювет и перевернулась. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД Югры.

«По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 44-летняя женщина и двое 7-летних детей получили травмы», — сказано в сообщении.

По данным полиции дети выжили, но получили травмы. В сообщении ГИБДД также сказано, что вечером этого же дня произошло аналогичное ДТП на 86 км автодороги «Сургут — Лянтор». Трое участников дорожного движения получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

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В Сургутском районе на участке трассы «Сургут — Нижневартовск» машина с водителем и двумя 7-летними детьми вылетела в кювет и перевернулась. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД Югры. «По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 44-летняя женщина и двое 7-летних детей получили травмы», — сказано в сообщении. По данным полиции дети выжили, но получили травмы. В сообщении ГИБДД также сказано, что вечером этого же дня произошло аналогичное ДТП на 86 км автодороги «Сургут — Лянтор». Трое участников дорожного движения получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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