В Сургутском районе машина с двумя детьми вылетела в кювет

В Сургутском районе на участке трассы «Сургут — Нижневартовск» машина с водителем и двумя 7-летними детьми вылетела в кювет и перевернулась. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД Югры.
«По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 44-летняя женщина и двое 7-летних детей получили травмы», — сказано в сообщении.
По данным полиции дети выжили, но получили травмы. В сообщении ГИБДД также сказано, что вечером этого же дня произошло аналогичное ДТП на 86 км автодороги «Сургут — Лянтор». Трое участников дорожного движения получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.
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