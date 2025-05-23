Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в день славянской культуры неожиданно присоединился к казачьему хору. Вместе с артистами спектакля «Тихий Дон» он исполнил популярную песню «Конь» группы «Любэ». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«В день славянской культуры губернатор Югры вместе со зрителями и артистами спектакля „Тихий Дон“ спел одну из самых известных песен группы „Любэ“», — поделился корреспондент. «Я влюблен в тебя Россия, влюблен», — напевал Кухарук вместе со всеми. После губернатор сказал слова благодарности коллективу и все в честь мероприятия собрались для памятного фото.
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