23 мая 2025

Кухарук вместе с казачьим хором исполнил песню известную песню группы «Любэ». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук принял участие в праздновании Дня славянской культуры
Кухарук принял участие в праздновании Дня славянской культуры Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в день славянской культуры неожиданно присоединился к казачьему хору. Вместе с артистами спектакля «Тихий Дон» он исполнил популярную песню «Конь» группы «Любэ». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В день славянской культуры губернатор Югры вместе со зрителями и артистами спектакля „Тихий Дон“ спел одну из самых известных песен группы „Любэ“», — поделился корреспондент. «Я влюблен в тебя Россия, влюблен», — напевал Кухарук вместе со всеми. После губернатор сказал слова благодарности коллективу и все в честь мероприятия собрались для памятного фото.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в день славянской культуры неожиданно присоединился к казачьему хору. Вместе с артистами спектакля «Тихий Дон» он исполнил популярную песню «Конь» группы «Любэ». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В день славянской культуры губернатор Югры вместе со зрителями и артистами спектакля „Тихий Дон“ спел одну из самых известных песен группы „Любэ“», — поделился корреспондент. «Я влюблен в тебя Россия, влюблен», — напевал Кухарук вместе со всеми. После губернатор сказал слова благодарности коллективу и все в честь мероприятия собрались для памятного фото.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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