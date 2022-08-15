15 августа 2022

Звукорежиссеров из ЯНАО, которые подвели Артюхова, не накажут

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Людмилой Телень, первым заместителем исполнительного директора Ельцин Центра. Екатеринбург, зрительный зал, звукорежиссер
Власти не накажут звукорежиссеров за ошибку Фото:

Звукорежиссеров, которые во время выступления главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в Надыме из-за неполадки нецензурно высказались, забыв отключить микрофон, не накажут. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах.

«Встреча проходила на улице, условия полупоходные. Это техника — всякое бывает. В какой-то мере это даже оживило эфир. Никого не наказали», — рассказал собеседник.

Действительно, когда случилась неполадка и голос звукорежиссеров перебил Артюхова, а после ответственные техники поняли, что произошло и в негодовании нецензурно высказались о произошедшем, люди начали аплодировать и смеяться. При этом сами специалисты были менее рады и решили, что их за это накажут.

Встреча губернатора с людьми в Надыме проходила на открытом воздухе в рамках его ежегодной поездки по региону, которая называется «Честный маршрут». Поездка стартовала 15 августа.

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Звукорежиссеров, которые во время выступления главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в Надыме из-за неполадки нецензурно высказались, забыв отключить микрофон, не накажут. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах. «Встреча проходила на улице, условия полупоходные. Это техника — всякое бывает. В какой-то мере это даже оживило эфир. Никого не наказали», — рассказал собеседник. Действительно, когда случилась неполадка и голос звукорежиссеров перебил Артюхова, а после ответственные техники поняли, что произошло и в негодовании нецензурно высказались о произошедшем, люди начали аплодировать и смеяться. При этом сами специалисты были менее рады и решили, что их за это накажут. Встреча губернатора с людьми в Надыме проходила на открытом воздухе в рамках его ежегодной поездки по региону, которая называется «Честный маршрут». Поездка стартовала 15 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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