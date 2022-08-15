Звукорежиссеров из ЯНАО, которые подвели Артюхова, не накажут

Власти не накажут звукорежиссеров за ошибку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Звукорежиссеров, которые во время выступления главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в Надыме из-за неполадки нецензурно высказались, забыв отключить микрофон, не накажут. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах.

«Встреча проходила на улице, условия полупоходные. Это техника — всякое бывает. В какой-то мере это даже оживило эфир. Никого не наказали», — рассказал собеседник.

Действительно, когда случилась неполадка и голос звукорежиссеров перебил Артюхова, а после ответственные техники поняли, что произошло и в негодовании нецензурно высказались о произошедшем, люди начали аплодировать и смеяться. При этом сами специалисты были менее рады и решили, что их за это накажут.

Встреча губернатора с людьми в Надыме проходила на открытом воздухе в рамках его ежегодной поездки по региону, которая называется «Честный маршрут». Поездка стартовала 15 августа.