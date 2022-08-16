Пермячка добилась компенсации за сыр с опасной плесенью. Фото

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Экскурсия по частной сыроварне
Пермячка покупала не деликатес, а обычный плавленый сыр, на котором не должно быть плесени Фото:

Жительница Чайковского городского округа (Пермский край) купила плавленый сыр «Орбита», а когда открыла упаковку, увидела, что он испорчен. Женщина сфотографировала покупку и выложила в городской паблик в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой сыр продается в магазине. Село Завод Михайловский», — написала Галина Коновалова в группе «Подслушано Чайковский».

Завод Михайловский находится в получасе езды от города. В нем работает единственный магазин. В комментариях подписчики сообщают, что жители села стараются ничего в магазине не покупать, ездят в город или ближайшие деревни. Якобы такое уже не в первый раз. Кто-то предположил, что вся просроченная продукция из городских магазинов отправляется именно сюда. Впрочем, нашлось и другое мнение. «Срок не вышел. Может, хранили неправильно. Продавцы не будут же каждую пачку открывать», — предположил пользователь. Женщина, которая купила такой сыр, позже написала в комментариях, что сдала его обратно в магазин, деньги ей вернули.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк купил зеленый горошек якобы в «Монетке», а в нем сидела гусеница. Но «Монетка» пояснила, что у них не было в продаже такого горошка.

Сыр разъело плесенью

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Жительница Чайковского городского округа (Пермский край) купила плавленый сыр «Орбита», а когда открыла упаковку, увидела, что он испорчен. Женщина сфотографировала покупку и выложила в городской паблик в соцсети «ВКонтакте». «Вот такой сыр продается в магазине. Село Завод Михайловский», — написала Галина Коновалова в группе «Подслушано Чайковский». Завод Михайловский находится в получасе езды от города. В нем работает единственный магазин. В комментариях подписчики сообщают, что жители села стараются ничего в магазине не покупать, ездят в город или ближайшие деревни. Якобы такое уже не в первый раз. Кто-то предположил, что вся просроченная продукция из городских магазинов отправляется именно сюда. Впрочем, нашлось и другое мнение. «Срок не вышел. Может, хранили неправильно. Продавцы не будут же каждую пачку открывать», — предположил пользователь. Женщина, которая купила такой сыр, позже написала в комментариях, что сдала его обратно в магазин, деньги ей вернули. Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк купил зеленый горошек якобы в «Монетке», а в нем сидела гусеница. Но «Монетка» пояснила, что у них не было в продаже такого горошка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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