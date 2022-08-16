Пермячка покупала не деликатес, а обычный плавленый сыр, на котором не должно быть плесени Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Чайковского городского округа (Пермский край) купила плавленый сыр «Орбита», а когда открыла упаковку, увидела, что он испорчен. Женщина сфотографировала покупку и выложила в городской паблик в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой сыр продается в магазине. Село Завод Михайловский», — написала Галина Коновалова в группе «Подслушано Чайковский».

Завод Михайловский находится в получасе езды от города. В нем работает единственный магазин. В комментариях подписчики сообщают, что жители села стараются ничего в магазине не покупать, ездят в город или ближайшие деревни. Якобы такое уже не в первый раз. Кто-то предположил, что вся просроченная продукция из городских магазинов отправляется именно сюда. Впрочем, нашлось и другое мнение. «Срок не вышел. Может, хранили неправильно. Продавцы не будут же каждую пачку открывать», — предположил пользователь. Женщина, которая купила такой сыр, позже написала в комментариях, что сдала его обратно в магазин, деньги ей вернули.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк купил зеленый горошек якобы в «Монетке», а в нем сидела гусеница. Но «Монетка» пояснила, что у них не было в продаже такого горошка.