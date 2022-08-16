Дипломат раскрыл, что заставит Зеленского пойти на переговоры

После того как контрнаступление ВСУ зайдет в тупик, президент Украина Владимир Зеленский вернется к идее переговоров. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон в интервью телеканалу RTVI.
«Киев сохраняет за собой контроль над территориями, получает все новое оружие от Запада и считает, что это позволит начать успешное контрнаступление, вероятно, в районе Херсона. И я думаю, что исход этого контрнаступления предопределит шансы реальных переговоров. После того, как оно зайдет в тупик, господин Зеленский может задуматься о начале переговоров», — сказал Брентон.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров, однако они не дали результата. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно украинская сторона фактически вышла из переговорного процесса. В офисе президента Украины сообщили, что не будут подписывать мирное соглашение. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что США должны заставить Зеленского вернуться за стол переговоров, пишет RT.
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После того как контрнаступление ВСУ зайдет в тупик, президент Украина Владимир Зеленский вернется к идее переговоров. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон в интервью телеканалу RTVI. «Киев сохраняет за собой контроль над территориями, получает все новое оружие от Запада и считает, что это позволит начать успешное контрнаступление, вероятно, в районе Херсона. И я думаю, что исход этого контрнаступления предопределит шансы реальных переговоров. После того, как оно зайдет в тупик, господин Зеленский может задуматься о начале переговоров», — сказал Брентон. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров, однако они не дали результата. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно украинская сторона фактически вышла из переговорного процесса. В офисе президента Украины сообщили, что не будут подписывать мирное соглашение. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что США должны заставить Зеленского вернуться за стол переговоров, пишет RT.