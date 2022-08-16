Дипломат раскрыл, что заставит Зеленского пойти на переговоры

16 августа 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Военные неудачи заставят Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, считает Тони Брентон Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После того как контрнаступление ВСУ зайдет в тупик, президент Украина Владимир Зеленский вернется к идее переговоров. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон в интервью телеканалу RTVI. «Киев сохраняет за собой контроль над территориями, получает все новое оружие от Запада и считает, что это позволит начать успешное контрнаступление, вероятно, в районе Херсона. И я думаю, что исход этого контрнаступления предопределит шансы реальных переговоров. После того, как оно зайдет в тупик, господин Зеленский может задуматься о начале переговоров», — сказал Брентон. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров, однако они не дали результата. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно украинская сторона фактически вышла из переговорного процесса. В офисе президента Украины сообщили, что не будут подписывать мирное соглашение. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что США должны заставить Зеленского вернуться за стол переговоров, пишет RT.

После того как контрнаступление ВСУ зайдет в тупик, президент Украина Владимир Зеленский вернется к идее переговоров. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон в интервью телеканалу RTVI. «Киев сохраняет за собой контроль над территориями, получает все новое оружие от Запада и считает, что это позволит начать успешное контрнаступление, вероятно, в районе Херсона. И я думаю, что исход этого контрнаступления предопределит шансы реальных переговоров. После того, как оно зайдет в тупик, господин Зеленский может задуматься о начале переговоров», — сказал Брентон. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров, однако они не дали результата. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно украинская сторона фактически вышла из переговорного процесса. В офисе президента Украины сообщили, что не будут подписывать мирное соглашение. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что США должны заставить Зеленского вернуться за стол переговоров, пишет RT.