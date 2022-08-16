Коровы из ЯНАО проведут лето на южных лугах

«Veritas Corporanions» — молочная ферма Ямала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губкинские коровы проводят лето на юге Тюменской области. Об этом рассказали в Губкинской молочной ферме «Veritas Corporanions».

«Сто коров предприятия „Веритас“ проводят лето на юге Тюменской области. Стадо впервые вывезли на отдых, но исключительно в рабочих целях. Набравшись сил, коровы будут давать молока больше, а продукция станет еще вкуснее», — привели слова «Veritas Corporanion» Губкинская телерадиокомпания «Вектор».