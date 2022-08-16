16 августа 2022

Коровы из ЯНАО проведут лето на южных лугах

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, коровы, корова, сельское хозяйство свердловской области, поляна, стадо, пастбище, сельское хозяйство
«Veritas Corporanions» — молочная ферма Ямала Фото:

Губкинские коровы проводят лето на юге Тюменской области. Об этом рассказали в Губкинской молочной ферме «Veritas Corporanions».

«Сто коров предприятия „Веритас“ проводят лето на юге Тюменской области. Стадо впервые вывезли на отдых, но исключительно в рабочих целях. Набравшись сил, коровы будут давать молока больше, а продукция станет еще вкуснее», — привели слова «Veritas Corporanion» Губкинская телерадиокомпания «Вектор».

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты разработали пищевую добавку для коров из биоматериала оленей ЯНАО. Благодаря ей надои коров удалось увеличить на 13%.

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Губкинские коровы проводят лето на юге Тюменской области. Об этом рассказали в Губкинской молочной ферме «Veritas Corporanions». «Сто коров предприятия „Веритас“ проводят лето на юге Тюменской области. Стадо впервые вывезли на отдых, но исключительно в рабочих целях. Набравшись сил, коровы будут давать молока больше, а продукция станет еще вкуснее», — привели слова «Veritas Corporanion» Губкинская телерадиокомпания «Вектор». Ранее URA.RU сообщало, что специалисты разработали пищевую добавку для коров из биоматериала оленей ЯНАО. Благодаря ей надои коров удалось увеличить на 13%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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