Сосед ограбил екатеринбурженку пока она спала

18 августа 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Сосед проник в квартиру к екатеринбурженке и украл у нее сумку с 36-ю тысячами рублей Фото: depositphotos.com Екатеринбуржец заметил незакрытую дверь квартиры, проник внутрь и украл сумку с 36-ю тысячами рублей у своей соседки. Об этом сообщила пресс-службу полиции Екатеринбурга. «Женщина вернулась домой с вечерней смены и легла спать, забыв при этом закрыть входную дверь. Проснувшись утром, заявительница обнаружила, что не может найти сумку, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 36 тысяч рублей, документы и ключи от работы», — рассказали в пресс-службе ведомства. К месту происшествия, в один из домов на улице Титова, прибыли полицейские со служебной собакой по кличке «Ночной дозор». Пес взял след и привел силовиков к соседской квартире. 52-летний мужчина признался полицейским в преступлении. Теперь екатеринбуржцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Ранее URA.RU сообщало, что двоих екатеринбуржцев, которые обокрали женщину-инвалида, пользуясь ее доверием, отправили в колонию. Также агентство рассказывало, что свердловчанка украла пистолет у прохожего в Новороссийске.

Екатеринбуржец заметил незакрытую дверь квартиры, проник внутрь и украл сумку с 36-ю тысячами рублей у своей соседки. Об этом сообщила пресс-службу полиции Екатеринбурга. «Женщина вернулась домой с вечерней смены и легла спать, забыв при этом закрыть входную дверь. Проснувшись утром, заявительница обнаружила, что не может найти сумку, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 36 тысяч рублей, документы и ключи от работы», — рассказали в пресс-службе ведомства. К месту происшествия, в один из домов на улице Титова, прибыли полицейские со служебной собакой по кличке «Ночной дозор». Пес взял след и привел силовиков к соседской квартире. 52-летний мужчина признался полицейским в преступлении. Теперь екатеринбуржцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Ранее URA.RU сообщало, что двоих екатеринбуржцев, которые обокрали женщину-инвалида, пользуясь ее доверием, отправили в колонию. Также агентство рассказывало, что свердловчанка украла пистолет у прохожего в Новороссийске.