16 августа 2022

Екатеринбуржцев, обокравших инвалида, отправили за решетку

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Украденный телефон мужчины сдали в ломбард Фото:

Двоих екатеринбуржцев, которые обокрали женщину-инвалида, пользуясь ее доверием, отправили в колонию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено еще в сентябре 2020 года. «Они (Сергей Колясников и его сообщник — прим. URA.RU) пришли в квартиру потерпевшей и под надуманным предлогом совершить звонок попросили у нее мобильный телефон Xiaomi, стоимостью девять тысяч рублей. Из-за сложившихся ранее доверительных отношений женщина передала телефон Колясникову, тот передал его другому соучастнику, который, делая вид, что совершает звонок, вышел из квартиры. Через непродолжительное время Колясников под предлогом принести телефон также покинул квартиру потерпевшей», — поделились в ведомстве.

Украденный телефон злоумышленники сдали в ломбард. Соучастника Колясникова приговорили к двум годам колонии — в июне 2021-го. Самому же организатору авантюры Октябрьский суд Екатеринбурга назначил 1 год 8 месяцев колонии и штраф в 15 тысяч рублей.

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Двоих екатеринбуржцев, которые обокрали женщину-инвалида, пользуясь ее доверием, отправили в колонию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Преступление было совершено еще в сентябре 2020 года. «Они (Сергей Колясников и его сообщник — прим. URA.RU) пришли в квартиру потерпевшей и под надуманным предлогом совершить звонок попросили у нее мобильный телефон Xiaomi, стоимостью девять тысяч рублей. Из-за сложившихся ранее доверительных отношений женщина передала телефон Колясникову, тот передал его другому соучастнику, который, делая вид, что совершает звонок, вышел из квартиры. Через непродолжительное время Колясников под предлогом принести телефон также покинул квартиру потерпевшей», — поделились в ведомстве. Украденный телефон злоумышленники сдали в ломбард. Соучастника Колясникова приговорили к двум годам колонии — в июне 2021-го. Самому же организатору авантюры Октябрьский суд Екатеринбурга назначил 1 год 8 месяцев колонии и штраф в 15 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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