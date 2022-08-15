Свердловчанка украла пистолет у прохожего в Новороссийске

Тагильчанка украла пистолет у 19-летнего прохожего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) совместно с подругой украла пистолет у 19-летнего прохожего в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Заявитель сообщил, что в жилом микрорайоне города две неизвестные девушки открыто похитили у него пневматический пистолет. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в грабеже сотрудники полиции по горячим следам задержали жительницу Иркутска и 26-летнюю приезжую из Нижнего Тагила», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские нашли пистолет в квартире одной из задержанных и вернули его мужчине. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле убили мужчину, приехавшего продавать автомобиль. Пистолет, из которого четырежды выстрелили ему в голову, находился в федеральном розыске и был украден в Тюмени.