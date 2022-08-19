Вассерман считает, что идея создать Берия Центр имеет право на существование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман поддержал идею создать в Новоуральске (Свердловская область) центр, посвященный генеральному комиссару государственной безопасности СССР Лаврентию Берии. По его словам, советский деятель был одним из лучших в мире руководителей крупных проектов, а значит заслуживает отдельного центра.

«Именно Берия возглавлял три спецкомитета при Совмине СССР: по ядерной энергетике, по ракетостроению и по бортовой электронике. Их работа в сумме дала то, что сейчас называют „ракетно-ядерный щит Родины“. За одно это он заслуживает создания полномасштабного музея, причем, прежде всего, научно-технического», — заявил журналистам NEWS.ru Вассерман.

Особенно интеллектуал отметил успех в приостановке Большого террора, который был в стране в конце 1938 года. «И остановила „мясорубку“ только серия управленческих маневров и передача НКВД в ведение Берии. Так что он, несомненно, заслужил полноценный музей», — сказал депутат Госдумы и добавил, что предложение о создании Берия Центра выглядит намного серьезнее, чем само существование Ельцин Центра.

Также Вассерман подчеркнул, что считает ЕЦ ведром помоев и уточнил, что ведет речь не конкретно о личности Бориса Ельцина, а о деятельности самого центра, которым руководят невменяемые люди. URA.RU попыталось связаться с Анатолием Вассерманом, но на звонок корреспондента он не ответил.

Ранее бывший советник ректора Уральского горного университета Вадим Аверьянов предложил создать в Новоуральске Берия Центр. Депутат Госдумы и участник «Своей игры» Анатолий Вассерман заявлял, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву приходится терпеть присутствие в Екатеринбурге Ельцин Центра.