Вассерман: Куйвашев терпит присутствие Ельцин Центра в регионе

10 июля 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

По мнению Вассермана, Куйвашева задели его слова об Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы и участник «Своей игры» Анатолий Вассерман заявил, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву приходится терпеть присутствие в Екатеринбурге Ельцин Центра. И при этом губернатор обижается, когда упоминают наличие лиц нетрадиционной ориентации в его регионе, сказал депутат. «В одном из крупнейших промышленных регионов РФ неприлично выступать на стороне «либералов», для которых само слово «производство» оскорбительно, такая уж это секта. Подозреваю, что он боится связываться с этим истеричным подавляющим меньшинством. Поэтому, с одной стороны, Куйвашев обижается на то, что упоминают наличие в его регионе изрядного числа лиц несуразной ориентации, хотя в рамках этой тоталитарной секты таким лицам должно даже отдаваться предпочтение. С другой же стороны, губернатор терпит присутствие во вверенном ему регионе одного из главных пристанищ либералов — «Ельцин Центра», — приводит слова Вассермана E1.RU. Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей». Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Депутат в ответ заявил, что высокая статистика по многодетным семьям — не показатель отсутствия гомосексуалистов и указал Куйвашеву на болевую точку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Депутат Госдумы и участник «Своей игры» Анатолий Вассерман заявил, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву приходится терпеть присутствие в Екатеринбурге Ельцин Центра. И при этом губернатор обижается, когда упоминают наличие лиц нетрадиционной ориентации в его регионе, сказал депутат. «В одном из крупнейших промышленных регионов РФ неприлично выступать на стороне «либералов», для которых само слово «производство» оскорбительно, такая уж это секта. Подозреваю, что он боится связываться с этим истеричным подавляющим меньшинством. Поэтому, с одной стороны, Куйвашев обижается на то, что упоминают наличие в его регионе изрядного числа лиц несуразной ориентации, хотя в рамках этой тоталитарной секты таким лицам должно даже отдаваться предпочтение. С другой же стороны, губернатор терпит присутствие во вверенном ему регионе одного из главных пристанищ либералов — «Ельцин Центра», — приводит слова Вассермана E1.RU. Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей». Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Депутат в ответ заявил, что высокая статистика по многодетным семьям — не показатель отсутствия гомосексуалистов и указал Куйвашеву на болевую точку.