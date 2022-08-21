В ХМАО чиновники проверят дом с ямой в «потусторонний мир»

Жители заметили провал в земле после проведенного капремонта здания Фото: Александр Исаков

Чиновники проверят, из-за чего возле дома в Советском (ХМАО) образовался глубокий провал в земле. Жители назвали его ямой в «потусторонний мир». О грядущей проверке URA.RU сообщили в Югорском фонде капитального ремонта.

«В доме запланирована работа комиссии для определения причин образования данного провала. В ней участвуют представители Югорского фонда капремонта, подрядчика, управляющей компании дома и ресурсоснабжающей организации», — сообщили агентству в ведомстве.

Провал в земле образовался возле дома №41 на улице Гастелло. Жители обратили на него внимание после проведенного в здании капитального ремонта. В фонде утверждают, что на месте ямы работы не проводили. «В палисаднике, где образовался провал, по словам подрядной организации, работы не проводились. Возможно, причина в колодце, который находится рядом, из-за чего происходит вымывание грунта», — добавили в фонде капремонта.

Ранее URA.RU публиковало видео с той самой ямой в «потусторонний мир», которое сняла одна из жительниц дома. В ролике женщина также обратила внимание на плачевное состояние самого здания и прилегающей территории.