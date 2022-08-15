Жители ХМАО после капремонта дома нашли яму в «потусторонний мир». Видео

16 августа 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Провал образовался на придомовой территории многоквартирного дома Фото: Александр Исаков, Типичный Курган Жители Советского (ХМАО) после капитального ремонта дома обнаружили на прилегающей к зданию территории глубокий провал в земле. Одна из жительниц назвала ее ямой в «потусторонний мир». Пост с жалобой опубликовали в группе «Подслушано Советский ХМАО» соцсети «ВКонтакте». «В Советском по улице Гастелло, 41 после капремонта дома остался вот такой сюрприз или яма в «потусторонний мир», — говорится в публикации. К посту автор также прикрепил видео провала в земле. Агентство направило в Югорский фонд капитального ремонта официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик фонда капремонта бросил реконструкцию фасадов дома в ХМАО. Жителям дома №16 во 2-м микрорайоне в Пыть-Яха пришлось больше месяца жить без дверей.

Жители Советского (ХМАО) после капитального ремонта дома обнаружили на прилегающей к зданию территории глубокий провал в земле. Одна из жительниц назвала ее ямой в «потусторонний мир». Пост с жалобой опубликовали в группе «Подслушано Советский ХМАО» соцсети «ВКонтакте». «В Советском по улице Гастелло, 41 после капремонта дома остался вот такой сюрприз или яма в «потусторонний мир», — говорится в публикации. К посту автор также прикрепил видео провала в земле. Агентство направило в Югорский фонд капитального ремонта официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик фонда капремонта бросил реконструкцию фасадов дома в ХМАО. Жителям дома №16 во 2-м микрорайоне в Пыть-Яха пришлось больше месяца жить без дверей.