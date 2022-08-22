22 августа 2022

В Перми родители учеников раскритиковали современную школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители старшеклассников считают, что современная школа плохо развивает критическое мышление Фото:

Родители пермских учеников считают, что современная школа хуже всего развивает критическое мышление и практические навыки, а лучше всего — память. Это выяснили аналитики портала Superjob. По итогам их опроса, чаще всего качеством образования недовольны родители учащихся старших классов.

«Усилия школы по развитию памяти у детей, которые обучаются в 1—4 классах, родители из Перми в среднем оценили на 3,5 балла. И это самая высокая оценка по 5-балльной шкале. К слову, развитие памяти у старшеклассников родители из Перми оценили уже лишь на 3,1 балла», — рассказали URA.RU в Superjob.

По оценкам родителей, в начальных классах хуже всего обстоят дела с развитием навыков критического мышления — эту характеристику пермяки оценили на 2,9 балла. В средней и старшей школе главные претензии у участников опроса были к развитию практических умений — 2,8 и 2,7 балла соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми резко выросли цены на сборы детей в школу. В этом году средние расходы на подготовку детей к учебному году составили 11 тысяч рублей — на 22% больше, чем годом ранее.

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Родители пермских учеников считают, что современная школа хуже всего развивает критическое мышление и практические навыки, а лучше всего — память. Это выяснили аналитики портала Superjob. По итогам их опроса, чаще всего качеством образования недовольны родители учащихся старших классов. «Усилия школы по развитию памяти у детей, которые обучаются в 1—4 классах, родители из Перми в среднем оценили на 3,5 балла. И это самая высокая оценка по 5-балльной шкале. К слову, развитие памяти у старшеклассников родители из Перми оценили уже лишь на 3,1 балла», — рассказали URA.RU в Superjob. По оценкам родителей, в начальных классах хуже всего обстоят дела с развитием навыков критического мышления — эту характеристику пермяки оценили на 2,9 балла. В средней и старшей школе главные претензии у участников опроса были к развитию практических умений — 2,8 и 2,7 балла соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми резко выросли цены на сборы детей в школу. В этом году средние расходы на подготовку детей к учебному году составили 11 тысяч рублей — на 22% больше, чем годом ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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