В продаже часы могут появится уже в сентябре, но где их будет можно купить, пока не известно Фото: Размик Закарян © URA.RU

Уральский часовой завод «Рубин», специализирующийся на производстве интерьерных часов и будильников, выпустил партию продукции с изображением президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказали на предприятии.

«Часы с изображением Владимира Владимировича Путина находятся в производстве и в продажу еще не запущены. Мы разработали 2 модели с изображением президента. Запуск в продажу одной модели будет осуществлен вначале сентября этого года. Вторая модель ориентировочно будет готова для запуска в продажу к середине сентября», — рассказали URA.RU.

При этом отмечается, что данные часы можно будет приобрести у партнеров завода и в розничных магазинах. Завод готов принимать заказы на аналогичные часы под заказ, с минимальной партией от 150 штук.

Ранее URA.RU сообщало, что завод «Рубин» производит продукцию не только от своего имени, но и под брендами других торговых марок с собственным дизайном или с дизайном заказчика. Партнерами завода являются сеть магазинов «Галамарт», компании «Сима-ленд», Hoff, Arte Nuevo, «Ситилинк» и «Леруа Мерлен».