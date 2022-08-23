Уральский часовой завод «Рубин», специализирующийся на производстве интерьерных часов и будильников, выпустил партию продукции с изображением президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказали на предприятии.
«Часы с изображением Владимира Владимировича Путина находятся в производстве и в продажу еще не запущены. Мы разработали 2 модели с изображением президента. Запуск в продажу одной модели будет осуществлен вначале сентября этого года. Вторая модель ориентировочно будет готова для запуска в продажу к середине сентября», — рассказали URA.RU.
При этом отмечается, что данные часы можно будет приобрести у партнеров завода и в розничных магазинах. Завод готов принимать заказы на аналогичные часы под заказ, с минимальной партией от 150 штук.
Ранее URA.RU сообщало, что завод «Рубин» производит продукцию не только от своего имени, но и под брендами других торговых марок с собственным дизайном или с дизайном заказчика. Партнерами завода являются сеть магазинов «Галамарт», компании «Сима-ленд», Hoff, Arte Nuevo, «Ситилинк» и «Леруа Мерлен».
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Уральский часовой завод «Рубин», специализирующийся на производстве интерьерных часов и будильников, выпустил партию продукции с изображением президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказали на предприятии. «Часы с изображением Владимира Владимировича Путина находятся в производстве и в продажу еще не запущены. Мы разработали 2 модели с изображением президента. Запуск в продажу одной модели будет осуществлен вначале сентября этого года. Вторая модель ориентировочно будет готова для запуска в продажу к середине сентября», — рассказали URA.RU. При этом отмечается, что данные часы можно будет приобрести у партнеров завода и в розничных магазинах. Завод готов принимать заказы на аналогичные часы под заказ, с минимальной партией от 150 штук. Ранее URA.RU сообщало, что завод «Рубин» производит продукцию не только от своего имени, но и под брендами других торговых марок с собственным дизайном или с дизайном заказчика. Партнерами завода являются сеть магазинов «Галамарт», компании «Сима-ленд», Hoff, Arte Nuevo, «Ситилинк» и «Леруа Мерлен».