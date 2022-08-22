Предприятие выпускает интерьерные часы и будильники, а также производит картины и зеркала Фото: Размик Закарян © URA.RU

Уральский часовой завод «Рубин», специализирующийся на производстве интерьерных часов и будильников, готов заменить иностранные компании, ушедшие из России на фоне санкций. Как рассказала URA.RU руководитель отдела разработки завода Марина Горенова, в месяц завод производит до 200 тысяч единиц продукции, а в будущем планирует увеличить этот показатель.

«И события пандемии коронавируса, и санкции повлияли на спрос на нашу продукцию. Из России сейчас уходит IKEA, на фоне этого приезжал к нам Леруа Мерлен для рассмотрения сотрудничества. Все это положительно сказывается на нашем производстве, так что мы рассчитываем занять место компаний, которые ушли с российского рынка. Мы планируем увеличить производство до 300 тысяч единиц», — рассказали URA.RU на заводе.

При этом отмечается, что предприятие производит продукцию не только от своего имени, но и под брендами других торговых марок с собственным дизайном или с дизайном заказчика. Партнерами завода являются сеть магазинов Галамарт, компании Сима-ленд, Hoff, Arte Nuevo, Apeyron, Ситилинк и Леруа — Мерлен.

Завод был основан в 2007 году в городе Реж (Свердловская область). В 2018 году владелец зарегистрировал товарный знак «Рубин». В настоящее время Уральский часовой завод является одним из ведущих предприятий по производству интерьерных часов, будильников на территории РФ. IKEA закрыла все магазины в России после начала спецоперации РФ на Украине. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, которые находились на российских складах.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего ЕС, США, Япония и Канада ввели санкции в отношении РФ, западные компании начали массово покидать рынок России, а многие зарубежные морские порты отказались пускать российские суда. В результате существующие логистические цепочки были нарушены. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии».

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU