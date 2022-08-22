В Челябинске уничтожат 126 килограммов курятины

Курятину уничтожат из-за истечения сроков годности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске в ближайшее время утилизируют 126 килограммов мяса птицы. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, уничтожение курятины проведут из-за истечения сроков годности мяса.

«Уполномоченное лицо вместо того, чтобы подготовить документы на уничтожение или утилизацию 126 кг мяса птицы с истекшим сроком годности, ошибочно оформило возвратные документы. По итогам мониторинга, просроченное мясо птицы денатурировали, и в ближайшее время по решению собственника оно будет уничтожено специализированной организацией» — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, отметили, что во всех случаях, когда обнаруживается просроченный продукт, оформляются документы на уничтожение. Уполномоченному лицу больницы и аттестованному ветеринарному врачу предприятия-поставщика вынесены предупреждения о недопустимости подобных нарушений при оформлении документов.

Ранее ветврач в Красноармейском районе области менял сроки годности пельменей и котлет. Специалист представлял ранее произведенную продукцию, как свежую. Также врач разрешил перевозить разную продукцию при одинаковом температурном режиме.