Злоумышленник сказал, что просто хотел приготовить рыбу на ужин Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Жителя Нижневартовска обвиняют в краже красной рыбы из магазина. В момент похищения рядом с ним в зале находился продавец и остальные посетители. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

«Вартовчанин похитил из магазина метровую семгу. Злоумышленник дождался момента, когда продавец будет занята покупателями, вытащил из морозилки красную рыбу и быстро удалился. Ущерб составил 7500 рублей», — следует из сообщения в официальном telegram-канале УМВД по ХМАО.

Мужчина уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Сам подозреваемый признался в преступлении и сказал, что на кражу его потянуло простое желание поужинать семгой. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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