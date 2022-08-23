23 августа 2022
22 августа 2022

Житель ХМАО украл метровую семгу на глазах у всего магазина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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VIII Международный фестиваль барбекю в Екатеринбурге., семга, рыба
Злоумышленник сказал, что просто хотел приготовить рыбу на ужин Фото:

Жителя Нижневартовска обвиняют в краже красной рыбы из магазина. В момент похищения рядом с ним в зале находился продавец и остальные посетители. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

«Вартовчанин похитил из магазина метровую семгу. Злоумышленник дождался момента, когда продавец будет занята покупателями, вытащил из морозилки красную рыбу и быстро удалился. Ущерб составил 7500 рублей», — следует из сообщения в официальном telegram-канале УМВД по ХМАО.

Мужчина уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Сам подозреваемый признался в преступлении и сказал, что на кражу его потянуло простое желание поужинать семгой. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске жители украли газон с могилы. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Жителя Нижневартовска обвиняют в краже красной рыбы из магазина. В момент похищения рядом с ним в зале находился продавец и остальные посетители. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «Вартовчанин похитил из магазина метровую семгу. Злоумышленник дождался момента, когда продавец будет занята покупателями, вытащил из морозилки красную рыбу и быстро удалился. Ущерб составил 7500 рублей», — следует из сообщения в официальном telegram-канале УМВД по ХМАО. Мужчина уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Сам подозреваемый признался в преступлении и сказал, что на кражу его потянуло простое желание поужинать семгой. Правоохранители возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске жители украли газон с могилы. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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