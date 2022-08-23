Мэр из ХМАО перетягивает к себе иногородних застройщиков

Мэр Белоярского района Сергей Маненков ищет новых застройщиков для района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Белоярского района Сергей Маненков привлекает иногородних застройщиков из-за нехватки компаний, способных строить без аванса. Об этом URA.RU рассказал сам Маненков.

«На сегодняшний день не хватает своих фирм с оборотными средствами, проблематично строить без аванса. Многие ушли в связи с пандемией, экономикой, ростом цен на стройматериалы. Сейчас у нас работают фирмы Югорска, Сургута, теперь и Урая», — сказал Маненков.

При этом глава района заверил, что привлечение новых застройщиков не оставит подрядчиков Белоярского района без работы, все они продолжают работать с муниципалитетом. Источник близкий к администрации Урая рассказал, что на выходных Маненков встречался с представителями строительной компании «Ной». «Выкупная стоимость жилья в Белоярском районе выше. При этом „Ной“ — главный застройщик Урай, если компания из города уедет, то строить дома будет некому», — сказал источник.

Подорожание стройматериалов и проблемы с логистикой в России начались из-за санкций, введенных рядом западных стран после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.