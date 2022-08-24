У педагога в ХМАО отобрали половину отпуска

Работнику дали половину отпуска, нарушив его права Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работнику Березовской детской школы искусств вместо 80 дней отпуска руководство предоставило лишь 40 дней отдыха, нарушив его трудовые права. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре.

«Установлено, что в соответствии с графиком отпусков МАУДО „Березовская детская школа искусств“ работнику должен был быть предоставлен отпуск продолжительностью 80 календарных дней. Заявителем написано и подано в установленные сроки соответствующее заявление. Однако учреждением отпуск работнику, без его согласия, предоставлен на 40 дней, что является нарушением трудовых прав работника», — сообщили в прокуратуре.

Директору школы предписано устранить нарушение закона. В отношении школы возбудили административное производство, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры работнику предоставили отпуск в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало что половина жителей Тюмени, Ямала и ХМАО — трудоголики. Работники этих регионов отмечают у себя самые разные черты трудоголизма. Трудятся больше восьми часов в день, в выходные, не бывают в отпуске более полугода.