24 августа 2022
23 августа 2022

У педагога в ХМАО отобрали половину отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Работнику дали половину отпуска, нарушив его права Фото:

Работнику Березовской детской школы искусств вместо 80 дней отпуска руководство предоставило лишь 40 дней отдыха, нарушив его трудовые права. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре.

«Установлено, что в соответствии с графиком отпусков МАУДО „Березовская детская школа искусств“ работнику должен был быть предоставлен отпуск продолжительностью 80 календарных дней. Заявителем написано и подано в установленные сроки соответствующее заявление. Однако учреждением отпуск работнику, без его согласия, предоставлен на 40 дней, что является нарушением трудовых прав работника», — сообщили в прокуратуре.

Директору школы предписано устранить нарушение закона. В отношении школы возбудили административное производство, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры работнику предоставили отпуск в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало что половина жителей Тюмени, Ямала и ХМАО — трудоголики. Работники этих регионов отмечают у себя самые разные черты трудоголизма. Трудятся больше восьми часов в день, в выходные, не бывают в отпуске более полугода.

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Работнику Березовской детской школы искусств вместо 80 дней отпуска руководство предоставило лишь 40 дней отдыха, нарушив его трудовые права. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре. «Установлено, что в соответствии с графиком отпусков МАУДО „Березовская детская школа искусств“ работнику должен был быть предоставлен отпуск продолжительностью 80 календарных дней. Заявителем написано и подано в установленные сроки соответствующее заявление. Однако учреждением отпуск работнику, без его согласия, предоставлен на 40 дней, что является нарушением трудовых прав работника», — сообщили в прокуратуре. Директору школы предписано устранить нарушение закона. В отношении школы возбудили административное производство, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры работнику предоставили отпуск в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало что половина жителей Тюмени, Ямала и ХМАО — трудоголики. Работники этих регионов отмечают у себя самые разные черты трудоголизма. Трудятся больше восьми часов в день, в выходные, не бывают в отпуске более полугода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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