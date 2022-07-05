Исследование: половина жителей Тюмени, Ямала и ХМАО — трудоголики

05 июля 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Половина опрошенных работают по выходным Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО, ЯНАО и Тюменской области половина жителей одобряет трудоголизм. К таким выводам пришли аналитики из HeadHunter, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Работники региона отмечают у себя самые разные черты трудоголизма. Большая часть респондентов-трудоголиков отметила, что трудится больше 8 часов в день, 54% работают в выходные, 51% никогда не отключаются от рабочих чатов и почты, 41% трудоголиков не были в отпуске более полугода», — говорится в сообщении интернет-рекрутмента. Кроме этого, исследователи выяснили, что трудоголиками преимущественно являются женщины. Больше всего любителей потрудиться работает в сфере высшего менеджмента, отделах продаж и закупок. Треть респондентов признались, что им сложно прерваться и отвлечься от работы. «А 28% — признались, что их самооценка зависит только от успехов в карьере. 25% постоянно думают и говорят только о работе. Для 9% работа важнее сна и еды», — сообщили аналитики. Ранее URA.RU сообщало, что, согласно исследованиям, юристы из ХМАО чаще других врут коллегам. Это выяснили аналитики агентства HeadHunter. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО, ЯНАО и Тюменской области половина жителей одобряет трудоголизм. К таким выводам пришли аналитики из HeadHunter, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Работники региона отмечают у себя самые разные черты трудоголизма. Большая часть респондентов-трудоголиков отметила, что трудится больше 8 часов в день, 54% работают в выходные, 51% никогда не отключаются от рабочих чатов и почты, 41% трудоголиков не были в отпуске более полугода», — говорится в сообщении интернет-рекрутмента. Кроме этого, исследователи выяснили, что трудоголиками преимущественно являются женщины. Больше всего любителей потрудиться работает в сфере высшего менеджмента, отделах продаж и закупок. Треть респондентов признались, что им сложно прерваться и отвлечься от работы. «А 28% — признались, что их самооценка зависит только от успехов в карьере. 25% постоянно думают и говорят только о работе. Для 9% работа важнее сна и еды», — сообщили аналитики. Ранее URA.RU сообщало, что, согласно исследованиям, юристы из ХМАО чаще других врут коллегам. Это выяснили аналитики агентства HeadHunter.