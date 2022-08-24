24 августа 2022

Депутат Гартунг поддержал особый статус челябинскому VIP-хирургу

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Объединительный съезд
Валерий Гартунг считает, что хирург Александр Пухов заслуживает звания почетного гражданина Челябинска Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг поддержал присвоение статуса почетного гражданина Челябинска элитному хирургу Александру Пухову. В социальных сетях депутат рассказал историю про Пухова.

«Дело было более 30 лет назад. Токарь нарушил правила техники безопасности. Не снял рукавицу. Ее затянуло в станок, и ему полностью оторвало большой палец на руке. Александр Пухов после многочасовой операции пришил ему палец. В 90-е годы мало кто верил, что такие операции вообще возможны. А Александр Григорьевич уже их выполнял — и успешно», — рассказал депутат.

Гартунг отметил профессионализм Пухова. Без него он был не смог получить всех своих званий, считает депутат. Деятельность хирурга вызывает уважение.

«Бизнес и капитал он [Пухов] создал своим мастерством и талантом. Если бы я выбирал почетного гражданина города, я бы проголосовал за Александра Пухова», — подытожил Гартунг.

Совместно с Пуховым звание почетного гражданина города предполагается вручить депутату городской думы Виталию Рыльских, в 70-е годы судимому за хулиганство и хранение оружие. Гартунг раскритиковал присвоение Рыльских особого статуса, как раз из-за его прошлого. Он назвал решение комиссии по местному самоуправлению городской думы позором на всю Россию.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг поддержал присвоение статуса почетного гражданина Челябинска элитному хирургу Александру Пухову. В социальных сетях депутат рассказал историю про Пухова. «Дело было более 30 лет назад. Токарь нарушил правила техники безопасности. Не снял рукавицу. Ее затянуло в станок, и ему полностью оторвало большой палец на руке. Александр Пухов после многочасовой операции пришил ему палец. В 90-е годы мало кто верил, что такие операции вообще возможны. А Александр Григорьевич уже их выполнял — и успешно», — рассказал депутат. Гартунг отметил профессионализм Пухова. Без него он был не смог получить всех своих званий, считает депутат. Деятельность хирурга вызывает уважение. «Бизнес и капитал он [Пухов] создал своим мастерством и талантом. Если бы я выбирал почетного гражданина города, я бы проголосовал за Александра Пухова», — подытожил Гартунг. Совместно с Пуховым звание почетного гражданина города предполагается вручить депутату городской думы Виталию Рыльских, в 70-е годы судимому за хулиганство и хранение оружие. Гартунг раскритиковал присвоение Рыльских особого статуса, как раз из-за его прошлого. Он назвал решение комиссии по местному самоуправлению городской думы позором на всю Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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