Депутат Гартунг поддержал особый статус челябинскому VIP-хирургу

25 августа 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Валерий Гартунг считает, что хирург Александр Пухов заслуживает звания почетного гражданина Челябинска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг поддержал присвоение статуса почетного гражданина Челябинска элитному хирургу Александру Пухову. В социальных сетях депутат рассказал историю про Пухова. «Дело было более 30 лет назад. Токарь нарушил правила техники безопасности. Не снял рукавицу. Ее затянуло в станок, и ему полностью оторвало большой палец на руке. Александр Пухов после многочасовой операции пришил ему палец. В 90-е годы мало кто верил, что такие операции вообще возможны. А Александр Григорьевич уже их выполнял — и успешно», — рассказал депутат. Гартунг отметил профессионализм Пухова. Без него он был не смог получить всех своих званий, считает депутат. Деятельность хирурга вызывает уважение. «Бизнес и капитал он [Пухов] создал своим мастерством и талантом. Если бы я выбирал почетного гражданина города, я бы проголосовал за Александра Пухова», — подытожил Гартунг. Совместно с Пуховым звание почетного гражданина города предполагается вручить депутату городской думы Виталию Рыльских, в 70-е годы судимому за хулиганство и хранение оружие. Гартунг раскритиковал присвоение Рыльских особого статуса, как раз из-за его прошлого. Он назвал решение комиссии по местному самоуправлению городской думы позором на всю Россию.

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг поддержал присвоение статуса почетного гражданина Челябинска элитному хирургу Александру Пухову. В социальных сетях депутат рассказал историю про Пухова. «Дело было более 30 лет назад. Токарь нарушил правила техники безопасности. Не снял рукавицу. Ее затянуло в станок, и ему полностью оторвало большой палец на руке. Александр Пухов после многочасовой операции пришил ему палец. В 90-е годы мало кто верил, что такие операции вообще возможны. А Александр Григорьевич уже их выполнял — и успешно», — рассказал депутат. Гартунг отметил профессионализм Пухова. Без него он был не смог получить всех своих званий, считает депутат. Деятельность хирурга вызывает уважение. «Бизнес и капитал он [Пухов] создал своим мастерством и талантом. Если бы я выбирал почетного гражданина города, я бы проголосовал за Александра Пухова», — подытожил Гартунг. Совместно с Пуховым звание почетного гражданина города предполагается вручить депутату городской думы Виталию Рыльских, в 70-е годы судимому за хулиганство и хранение оружие. Гартунг раскритиковал присвоение Рыльских особого статуса, как раз из-за его прошлого. Он назвал решение комиссии по местному самоуправлению городской думы позором на всю Россию.