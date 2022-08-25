25 августа 2022

Мэрия Челябинска запретила бизнесмену строить магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Дубровский посетил микрорайон
На земельном участке была выявлена самовольная постройка Фото:

Власти Челябинска не дали бизнесмену Даниилу Святову строить магазин в зоне жилых многоквартирных домов на Свердловском проспекте. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше по Свердловскому проспекту 22 в Курчатовском районе ИП Святову Даниилу Вячеславовичу, ввиду того, что наличие уведомления о выявлении самовольной постройки является основанием для отказа в предоставлении указанной муниципальной услуги», — сообщается на сайте мэрии.

Согласно сервису «СБИС», у индивидуального предпринимателя Данниила Святова на счету 26 видов деятельности. Бизнесмен занимается торговлей табачными изделиями, автомобильными деталями, мотоциклами, арендой недвижимым имуществом, а также туристическими агентствами.

Ранее власти Челябинска запретили индивидуальному предпринимателю Татьяне Рыбаковой на месте многоярусной автостоянки в Ленинском районе строить магазин. Проект отклонили на публичных слушаниях.

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Власти Челябинска не дали бизнесмену Даниилу Святову строить магазин в зоне жилых многоквартирных домов на Свердловском проспекте. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше по Свердловскому проспекту 22 в Курчатовском районе ИП Святову Даниилу Вячеславовичу, ввиду того, что наличие уведомления о выявлении самовольной постройки является основанием для отказа в предоставлении указанной муниципальной услуги», — сообщается на сайте мэрии. Согласно сервису «СБИС», у индивидуального предпринимателя Данниила Святова на счету 26 видов деятельности. Бизнесмен занимается торговлей табачными изделиями, автомобильными деталями, мотоциклами, арендой недвижимым имуществом, а также туристическими агентствами. Ранее власти Челябинска запретили индивидуальному предпринимателю Татьяне Рыбаковой на месте многоярусной автостоянки в Ленинском районе строить магазин. Проект отклонили на публичных слушаниях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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