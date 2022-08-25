Мэрия Челябинска запретила бизнесмену строить магазин

26 августа 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

На земельном участке была выявлена самовольная постройка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска не дали бизнесмену Даниилу Святову строить магазин в зоне жилых многоквартирных домов на Свердловском проспекте. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше по Свердловскому проспекту 22 в Курчатовском районе ИП Святову Даниилу Вячеславовичу, ввиду того, что наличие уведомления о выявлении самовольной постройки является основанием для отказа в предоставлении указанной муниципальной услуги», — сообщается на сайте мэрии. Согласно сервису «СБИС», у индивидуального предпринимателя Данниила Святова на счету 26 видов деятельности. Бизнесмен занимается торговлей табачными изделиями, автомобильными деталями, мотоциклами, арендой недвижимым имуществом, а также туристическими агентствами. Ранее власти Челябинска запретили индивидуальному предпринимателю Татьяне Рыбаковой на месте многоярусной автостоянки в Ленинском районе строить магазин. Проект отклонили на публичных слушаниях.

Власти Челябинска не дали бизнесмену Даниилу Святову строить магазин в зоне жилых многоквартирных домов на Свердловском проспекте. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше по Свердловскому проспекту 22 в Курчатовском районе ИП Святову Даниилу Вячеславовичу, ввиду того, что наличие уведомления о выявлении самовольной постройки является основанием для отказа в предоставлении указанной муниципальной услуги», — сообщается на сайте мэрии. Согласно сервису «СБИС», у индивидуального предпринимателя Данниила Святова на счету 26 видов деятельности. Бизнесмен занимается торговлей табачными изделиями, автомобильными деталями, мотоциклами, арендой недвижимым имуществом, а также туристическими агентствами. Ранее власти Челябинска запретили индивидуальному предпринимателю Татьяне Рыбаковой на месте многоярусной автостоянки в Ленинском районе строить магазин. Проект отклонили на публичных слушаниях.