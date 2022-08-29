Силовики завели уголовное дело из-за аварии с вертолетом в ХМАО

Авария произошла при заходе на посадку Фото: Центральное МСУТ СКР

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в Сургутском районе. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственным управлении на транспорте СК России.

«По факту жесткой посадки вертолета МИ-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, после выполнения полета по маршруту «Горноправдинск — Мултановское месторождение» авария воздушного судна МИ-8 произошла при заходе на посадку в районе поселка Угут. «Произошло разрушение воздушного судна, два человека получили тяжкий вред здоровью, а пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести», — добавляют следователи.

Ранее URA.RU рассказывало, что медики Сургута оценили состояние пострадавших при посадке МИ-8. Их доставили в Сургутскую травматологическую больницу. Тем временем следователи назвали версии аварии вертолета.