29 августа 2022

Силовики завели уголовное дело из-за аварии с вертолетом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла при заходе на посадку Фото:

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в Сургутском районе. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственным управлении на транспорте СК России.

«По факту жесткой посадки вертолета МИ-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, после выполнения полета по маршруту «Горноправдинск — Мултановское месторождение» авария воздушного судна МИ-8 произошла при заходе на посадку в районе поселка Угут. «Произошло разрушение воздушного судна, два человека получили тяжкий вред здоровью, а пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести», — добавляют следователи.

Ранее URA.RU рассказывало, что медики Сургута оценили состояние пострадавших при посадке МИ-8. Их доставили в Сургутскую травматологическую больницу. Тем временем следователи назвали версии аварии вертолета.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в Сургутском районе. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственным управлении на транспорте СК России. «По факту жесткой посадки вертолета МИ-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — говорится на сайте ведомства. По версии следствия, после выполнения полета по маршруту «Горноправдинск — Мултановское месторождение» авария воздушного судна МИ-8 произошла при заходе на посадку в районе поселка Угут. «Произошло разрушение воздушного судна, два человека получили тяжкий вред здоровью, а пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести», — добавляют следователи. Ранее URA.RU рассказывало, что медики Сургута оценили состояние пострадавших при посадке МИ-8. Их доставили в Сургутскую травматологическую больницу. Тем временем следователи назвали версии аварии вертолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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