В Тюмени арестовали мужчину, который приставал к ребенку в ТРЦ

31 августа 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Тюменец арестован до 30 октября 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменец, пристававший к маленькой девочки в торгово-развлекательном центре «Гудвин», арестован до 30 октября 2022 года. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. «Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1989 года рождения. Тюменец обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. „б“ ч.4 ст. 132 УК РФ)», — сообщает Объединенная пресс-служба. Следствием установлено, что 29 августа 2022 года тюменец, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к девочке 2017 года рождения. Он обнимал, брал на руки и пытался раздеть ребенка. «Происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Мужчину задержали. По месту жительства он характеризуется посредственно. Не женат, нигде не работает, живет с мамой», — добавили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени мужчина начал приставать к маленькой девочке в торговом центре «Гудвин». Он был задержан другими посетителями торгового центра и передан силовикам.

Тюменец, пристававший к маленькой девочки в торгово-развлекательном центре «Гудвин», арестован до 30 октября 2022 года. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. «Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1989 года рождения. Тюменец обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. „б“ ч.4 ст. 132 УК РФ)», — сообщает Объединенная пресс-служба. Следствием установлено, что 29 августа 2022 года тюменец, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к девочке 2017 года рождения. Он обнимал, брал на руки и пытался раздеть ребенка. «Происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Мужчину задержали. По месту жительства он характеризуется посредственно. Не женат, нигде не работает, живет с мамой», — добавили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени мужчина начал приставать к маленькой девочке в торговом центре «Гудвин». Он был задержан другими посетителями торгового центра и передан силовикам.