«Лукойл» отменяет День нефтяника в ХМАО из-за смерти Маганова

Компания «Лукойл» попросила отменить праздник в Лангепасе, Урае и Когалыме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания «Лукойл» решила отменить празднование Дня работника нефтегазовой промышленности в городах ХМАО: Лангепасе, Урае и Когалыме. Причина — смерть председателя совета директоров компании Равиля Маганова. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В „лукойловских“ городах: Урае, Когалыме, Лангепасе заставляют демонтировать все сцены, отменяют мероприятия [ко Дню нефтяника и газовика], которые уже согласованы были. Коллективы, учреждения культуры готовились, а теперь все отменяют», — рассказал журналисту агентства инсайдер.

Агентство направило официальный запрос в пресс-центр компании с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Тем временем мэр Когалыма Николай Пальчиков подтвердил агентству, что компания «Лукойл» попросила администрацию отменить праздничные мероприятия в городе.

«[Вопрос отмены мероприятий] сейчас прорабатывается. Мы сейчас разбираемся, потому что деньги потрачены, деньги бюджетные. Есть ли такая возможность, потому что, чтобы ничего не нарушать. Поэтому юристы и финансисты отрабатывают. Это [отменить праздник] попросили с „Лукойла“», — прокомментировал корреспонденту агентства Пальчиков.

По словам мэра, в Когалыме планировалось провести в воскресенье концерт ко Дню города и Дню нефтяника и газовика с выступлением местных коллективов, вечерней программой и салютом. В свою очередь в мэриях Лангепаса и Урая на запрос корреспондента об отмене празднования ответили, что ничего об этом не знают.

Ранее URA.RU рассказывало, что Равиль Маганов скончался из-за тяжелой болезни. Маганов стоял во главе блока геологоразведки и добычи углеводородов в качестве первого исполнительного вице-президента. В 2020 году его избрали председателем совета директоров «Лукойла».