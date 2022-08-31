«Роснефть» оставила Нижневартовск без праздника в День нефтяника

Источник: «Роснефть» отказалась от масштабного празднования Дня нефтяника для жителей Нижневартовска

Компания планирует отметить День нефтяника в узком кругу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Роснефть» решила не проводить в Нижневартовске масштабные праздники ко Дню нефтяника для жителей города. Вместо этого компания ограничилась лишь закрытыми и полузакрытыми мероприятиями для привилегированных сотрудников. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с организацией праздника.

«В Нижневартовске „Роснефть“ проводит только мероприятия „для своих“. Раньше жители жаловались: то салют им не такой, то звезд не тех привезли. В другой раз наоборот говорили, что деньги зря потратили. Теперь нефтяники решили вообще ничего не проводить публичного и масштабного. При этом, конечно, свою роль играет и экономия бюджета», — поделился инсайдер с журналистом агентства.

Один из собеседников агентства внутри компании добавил, что на свои мероприятия «Роснефть» обычно пригашает победителей в профессиональных соревнованиях, топ-менеджмент и членов их семей, офисных сотрудников, а «простые работяги ограничатся поздравлением в корпоративной газете». URA.RU направило в «Роснефть» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответа не поступило.

По словам источника в мэрии Нижневартовска мероприятия, которые запланированы в городе ко Дню нефтяника, проведут в основном на деньги городского бюджета и силами местных творческих коллективов. «Компания „Роснефть“ уже несколько лет придерживается такого правила и проводит этот праздник только для привилегированной части сотрудников, без крупных мероприятий для горожан и тем более без приглашения звезд, как было раньше, еще до прихода „Роснефти“ в регион», — сообщил инсайдер в мэрии. Агентство направило официальный запрос в администрацию города, попросив рассказать о финансовом вкладе компании «Роснефть» в городские мероприятия. Ответ ожидается.

Праздновать День нефтяника в Нижневартовске будут 4 сентября на городской набережной. По информации мэрии, на концерте выступят местные артисты, а вечером состоится салют. Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Лукойл» вовсе отменила празднование Дня работника нефтегазовой промышленности в Лангепасе, Урае и Когалыме. Причина — смерть председателя совета директоров компании Равиля Маганова.