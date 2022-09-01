«Роснефть», оставившая Нижневартовск без Дня нефтяника, везет звезд в Нефтеюганск

«Роснефть», отказавшаяся от Дня нефтяника в Нижневартовске, организует концерт в Нефтеюганске

02 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске компания отметит праздник в узком кругу, а в Нефтеюганске для жителей ожидается большой концерт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Роснефть», которая решила не проводить в Нижневартовске масштабные праздники ко Дню нефтяника для жителей города, привезет в Нефтеюганск звезд российской эстрады. Приезд артистов URA.RU подтвердили в дочерней компании «РН-Юганскнефтегаз», а также в мэрии города. «В этом году традиционно праздничные мероприятия ко Дню нефтяника и Дню города компания организовывает совместно с городом, в том числе приезд звезд российской эстрады», — прокомментировали корреспонденту агентства в компании. В мэрии Нефтеюганска добавили, что на концерте выступят Митя Фомин и группа «Фабрика». Тем временем в Нижневартовске День нефтяника проводят силами местных творческих коллективов. По информации городской мэрии, хотя «Роснефть» реализует совместно с муниципалитетом социально-значимые проекты, например, строительство новой набережной, в организации Дня нефтяника не участвует уже несколько лет. «В последние годы празднование Дня работника нефтяной и газовой промышленности не входит в перечень совместно реализуемых проектов», — прокомментировали корреспонденту агентства в мэрии Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в праздновании Дня нефтяника в Нижневартовске «Роснефть» ограничилась лишь закрытыми и полузакрытыми мероприятиями для привилегированных сотрудников. Агентство вновь направило в компанию официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также уточнить, почему предприятие участвует в организации праздника в Нефтеюганске, но не делает этого в Нижневартовске. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Роснефть», которая решила не проводить в Нижневартовске масштабные праздники ко Дню нефтяника для жителей города, привезет в Нефтеюганск звезд российской эстрады. Приезд артистов URA.RU подтвердили в дочерней компании «РН-Юганскнефтегаз», а также в мэрии города. «В этом году традиционно праздничные мероприятия ко Дню нефтяника и Дню города компания организовывает совместно с городом, в том числе приезд звезд российской эстрады», — прокомментировали корреспонденту агентства в компании. В мэрии Нефтеюганска добавили, что на концерте выступят Митя Фомин и группа «Фабрика». Тем временем в Нижневартовске День нефтяника проводят силами местных творческих коллективов. По информации городской мэрии, хотя «Роснефть» реализует совместно с муниципалитетом социально-значимые проекты, например, строительство новой набережной, в организации Дня нефтяника не участвует уже несколько лет. «В последние годы празднование Дня работника нефтяной и газовой промышленности не входит в перечень совместно реализуемых проектов», — прокомментировали корреспонденту агентства в мэрии Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в праздновании Дня нефтяника в Нижневартовске «Роснефть» ограничилась лишь закрытыми и полузакрытыми мероприятиями для привилегированных сотрудников. Агентство вновь направило в компанию официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также уточнить, почему предприятие участвует в организации праздника в Нефтеюганске, но не делает этого в Нижневартовске. Ответ ожидается.