В Херсоне прогремели десятки взрывов ТАСС: в Херсоне прогремело не менее 20 взрывов 02 сентября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 + В Херсоне работает система ПВО, сообщает ТАСС Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне прогремело не менее 20 взрывов. По предварительной информации, в городе работает российская система ПВО. «В Херсоне прогремели не менее 20 взрывов. Предположительно, работает российская система ПВО», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Херсон с утра 2 сентября. Несколько снарядов попали в жилые дома, есть раненые и погибшие. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT. В Херсоне прогремело не менее 20 взрывов. По предварительной информации, в городе работает российская система ПВО. «В Херсоне прогремели не менее 20 взрывов. Предположительно, работает российская система ПВО», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Херсон с утра 2 сентября. Несколько снарядов попали в жилые дома, есть раненые и погибшие. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям