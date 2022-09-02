В Херсоне прогремели десятки взрывов

ТАСС: в Херсоне прогремело не менее 20 взрывов
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
В Херсоне работает система ПВО, сообщает ТАСС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне прогремело не менее 20 взрывов. По предварительной информации, в городе работает российская система ПВО.

«В Херсоне прогремели не менее 20 взрывов. Предположительно, работает российская система ПВО», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Херсон с утра 2 сентября. Несколько снарядов попали в жилые дома, есть раненые и погибшие.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.

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В Херсоне прогремело не менее 20 взрывов. По предварительной информации, в городе работает российская система ПВО. «В Херсоне прогремели не менее 20 взрывов. Предположительно, работает российская система ПВО», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Херсон с утра 2 сентября. Несколько снарядов попали в жилые дома, есть раненые и погибшие. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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