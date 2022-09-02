В Херсоне прогремели десятки взрывов

В Херсоне работает система ПВО, сообщает ТАСС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсоне прогремело не менее 20 взрывов. По предварительной информации, в городе работает российская система ПВО.
«В Херсоне прогремели не менее 20 взрывов. Предположительно, работает российская система ПВО», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Херсон с утра 2 сентября. Несколько снарядов попали в жилые дома, есть раненые и погибшие.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.
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