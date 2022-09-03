03 сентября 2022
02 сентября 2022

Жители Нефтеюганска делятся фото с праздничного салюта

Жители Нефтеюганска поделились фотографиями салюта на день города
© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк в честь Дня Победы. Челябинск, салют, фейерверк
Жители Нефтеюганска радуются праздничному салюту. Фото:

Жители Нефтеюганска (ХМАО) делятся фотографиями салюта на дне города, приуроченного ко дню нефтяника. Посты появились в социальных сетях.

«Всех с праздником! Праздничный салют 2022», — пишут в сообществе «Это Юганск, детка!».

Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Роснефть», которая решила не проводить в Нижневартовске масштабные праздники ко Дню нефтяника для жителей города, привезет в Нефтеюганск звезд российской эстрады. В мэрии Нефтеюганска добавили, что на концерте выступят Митя Фомин и группа «Фабрика».

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Жители Нефтеюганска (ХМАО) делятся фотографиями салюта на дне города, приуроченного ко дню нефтяника. Посты появились в социальных сетях. «Всех с праздником! Праздничный салют 2022», — пишут в сообществе «Это Юганск, детка!». Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Роснефть», которая решила не проводить в Нижневартовске масштабные праздники ко Дню нефтяника для жителей города, привезет в Нефтеюганск звезд российской эстрады. В мэрии Нефтеюганска добавили, что на концерте выступят Митя Фомин и группа «Фабрика».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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