Жители Нефтеюганска делятся фото с праздничного салюта

Жители Нефтеюганска поделились фотографиями салюта на день города

04 сентября 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

Жители Нефтеюганска радуются праздничному салюту. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Нефтеюганска (ХМАО) делятся фотографиями салюта на дне города, приуроченного ко дню нефтяника. Посты появились в социальных сетях. «Всех с праздником! Праздничный салют 2022», — пишут в сообществе «Это Юганск, детка!». Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Роснефть», которая решила не проводить в Нижневартовске масштабные праздники ко Дню нефтяника для жителей города, привезет в Нефтеюганск звезд российской эстрады. В мэрии Нефтеюганска добавили, что на концерте выступят Митя Фомин и группа «Фабрика».

Жители Нефтеюганска (ХМАО) делятся фотографиями салюта на дне города, приуроченного ко дню нефтяника. Посты появились в социальных сетях. «Всех с праздником! Праздничный салют 2022», — пишут в сообществе «Это Юганск, детка!». Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Роснефть», которая решила не проводить в Нижневартовске масштабные праздники ко Дню нефтяника для жителей города, привезет в Нефтеюганск звезд российской эстрады. В мэрии Нефтеюганска добавили, что на концерте выступят Митя Фомин и группа «Фабрика».