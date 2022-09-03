В Челябинске выросли цены на съемное жилье

Стоимость аренды квартир в Челябинске в сентябре выросла на 1,71%. Снять однокомнатную квартиру в среднем можно за 13 тысяч рублей.
«Цены на аренду однокомнатных квартир в Челябинске в сентябре выросли на 1,71%, за год — 10,73%. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 1,12%, за год — 2,98%. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры — 17 тысяч рублей», — говорится в исследовании компании «Этажи», которое приводит «Коммерсантъ».
Аналитики поясняют, что в конце августа традиционно растет активность арендаторов-студентов. Это способствует росту цен на рынке съемного жилья. Ожидается, что в октябре—ноябре цены на арендное жилье начнутся снижаться.
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