03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Челябинске выросли цены на съемное жилье

Цены на аренду квартир в Челябинске выросли в сентябре на 1,71%
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ГКБ №2 Челябинска и осмотрел текущий этап ремонтных работ. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, подъезд, здание
Однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 13 тысяч рублей Фото:

Стоимость аренды квартир в Челябинске в сентябре выросла на 1,71%. Снять однокомнатную квартиру в среднем можно за 13 тысяч рублей.

«Цены на аренду однокомнатных квартир в Челябинске в сентябре выросли на 1,71%, за год — 10,73%. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 1,12%, за год — 2,98%. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры — 17 тысяч рублей», — говорится в исследовании компании «Этажи», которое приводит «Коммерсантъ».

Аналитики поясняют, что в конце августа традиционно растет активность арендаторов-студентов. Это способствует росту цен на рынке съемного жилья. Ожидается, что в октябре—ноябре цены на арендное жилье начнутся снижаться.

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Стоимость аренды квартир в Челябинске в сентябре выросла на 1,71%. Снять однокомнатную квартиру в среднем можно за 13 тысяч рублей. «Цены на аренду однокомнатных квартир в Челябинске в сентябре выросли на 1,71%, за год — 10,73%. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 1,12%, за год — 2,98%. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры — 17 тысяч рублей», — говорится в исследовании компании «Этажи», которое приводит «Коммерсантъ». Аналитики поясняют, что в конце августа традиционно растет активность арендаторов-студентов. Это способствует росту цен на рынке съемного жилья. Ожидается, что в октябре—ноябре цены на арендное жилье начнутся снижаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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