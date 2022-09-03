В Челябинске выросли цены на съемное жилье

Цены на аренду квартир в Челябинске выросли в сентябре на 1,71%

04 сентября 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 13 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость аренды квартир в Челябинске в сентябре выросла на 1,71%. Снять однокомнатную квартиру в среднем можно за 13 тысяч рублей. «Цены на аренду однокомнатных квартир в Челябинске в сентябре выросли на 1,71%, за год — 10,73%. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 1,12%, за год — 2,98%. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры — 17 тысяч рублей», — говорится в исследовании компании «Этажи», которое приводит «Коммерсантъ». Аналитики поясняют, что в конце августа традиционно растет активность арендаторов-студентов. Это способствует росту цен на рынке съемного жилья. Ожидается, что в октябре—ноябре цены на арендное жилье начнутся снижаться.

Стоимость аренды квартир в Челябинске в сентябре выросла на 1,71%. Снять однокомнатную квартиру в среднем можно за 13 тысяч рублей. «Цены на аренду однокомнатных квартир в Челябинске в сентябре выросли на 1,71%, за год — 10,73%. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 1,12%, за год — 2,98%. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры — 17 тысяч рублей», — говорится в исследовании компании «Этажи», которое приводит «Коммерсантъ». Аналитики поясняют, что в конце августа традиционно растет активность арендаторов-студентов. Это способствует росту цен на рынке съемного жилья. Ожидается, что в октябре—ноябре цены на арендное жилье начнутся снижаться.