14 декабря 2024

Пьяный бесправник устроил серьезное ДТП в Златоусте

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У виновника аварии в Златоусте отсутствовали права
У виновника аварии в Златоусте отсутствовали права Фото:

В Златоусте Челябинской области нетрезвый водитель стал виновником аварии. В ней пострадали три человека, включая самого лихача. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На автодороге между пятым микрорайоном и улицей Аносова произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля Toyota, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Skoda. В результате оба водителя и пассажир автомобиля Toyota получили травмы», — прокомментировал инспектор ДПС ГАИ Златоуста Андрей Вечканов изданию «Твой регион. Южный Урал».

Машины получили серьезные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

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В Златоусте Челябинской области нетрезвый водитель стал виновником аварии. В ней пострадали три человека, включая самого лихача. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На автодороге между пятым микрорайоном и улицей Аносова произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля Toyota, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Skoda. В результате оба водителя и пассажир автомобиля Toyota получили травмы», — прокомментировал инспектор ДПС ГАИ Златоуста Андрей Вечканов изданию «Твой регион. Южный Урал». Машины получили серьезные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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