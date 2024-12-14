Пьяный бесправник устроил серьезное ДТП в Златоусте

В Златоусте Челябинской области нетрезвый водитель стал виновником аварии. В ней пострадали три человека, включая самого лихача. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На автодороге между пятым микрорайоном и улицей Аносова произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля Toyota, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Skoda. В результате оба водителя и пассажир автомобиля Toyota получили травмы», — прокомментировал инспектор ДПС ГАИ Златоуста Андрей Вечканов изданию «Твой регион. Южный Урал».
Машины получили серьезные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!