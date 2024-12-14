Челябинская маршрутка насмерть сбила 91-летнюю бабушку

15 декабря 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Прибывшие медики не смогли помочь пенсионерке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) водитель маршрутки насмерть сбил 91-летнюю бабушку при выезде с парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «64-летний водитель маршрутки „Газель Некст“ выезжал с парковки задним ходом. Он не заметил пожилую женщину и сбил ее. Бабушку сразу же увезли в больницу на скорой, но от полученных травм она скончалась», — сообщает пресс-служба ведомства. На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГАИ. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) водитель маршрутки насмерть сбил 91-летнюю бабушку при выезде с парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «64-летний водитель маршрутки „Газель Некст“ выезжал с парковки задним ходом. Он не заметил пожилую женщину и сбил ее. Бабушку сразу же увезли в больницу на скорой, но от полученных травм она скончалась», — сообщает пресс-служба ведомства. На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГАИ. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.