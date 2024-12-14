14 декабря 2024

Челябинская маршрутка насмерть сбила 91-летнюю бабушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Челябинск, минздрав, реанимация, медицина, врач, медик, скорая помощь
Прибывшие медики не смогли помочь пенсионерке Фото:

В Миассе (Челябинская область) водитель маршрутки насмерть сбил 91-летнюю бабушку при выезде с парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«64-летний водитель маршрутки „Газель Некст“ выезжал с парковки задним ходом. Он не заметил пожилую женщину и сбил ее. Бабушку сразу же увезли в больницу на скорой, но от полученных травм она скончалась», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГАИ. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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В Миассе (Челябинская область) водитель маршрутки насмерть сбил 91-летнюю бабушку при выезде с парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «64-летний водитель маршрутки „Газель Некст“ выезжал с парковки задним ходом. Он не заметил пожилую женщину и сбил ее. Бабушку сразу же увезли в больницу на скорой, но от полученных травм она скончалась», — сообщает пресс-служба ведомства. На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГАИ. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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