Накануне 99-летия умер челябинский ветеран МВД и участник войны с Японией

15 декабря 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Иван Конченков носил звание «Почетный ветеран Челябинской области» Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области на 99-м году жизни умер Иван Иванович Конченков, легендарный копейчанин, полковник МВД в отставке, молодой партизан в годы ВОВ и участник войны с Японией. Руководство, ветераны и личный состав областного главка выражают соболезнования семье фронтовика. «В феврале Ивану Ивановичу должно было исполнится 99 лет. В начале 1943 года 16-летним юношей он попал в партизанский отряд имени Чкалова второй Курской партизанской бригады. После тяжелого ранения в 1944 году направлен на Дальний восток, где проходил службу в 58-м стрелковом полку 190-й стрелковой дивизии. В августе—сентябре 1945 года в составе десятой воздушной армии второго Дальневосточного фронта участвовал в войне с Японией. После ее окончания продолжил службу в армии до 1953 года», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону. Конченков был участником юбилейного парада победителей 9 мая 1995 года в Москве на Красной площади. Он награжден орденами «Отечественной войны» первой и второй степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Партизану Отечественной войны», двенадцатью юбилейными медалями, медалью Жукова. Он является создателем Книги памяти в городе Копейске. В 2004 году ему присвоены звания «Почетный гражданин города Копейска» и «Почетный ветеран Челябинской области». К мирной жизни Иван Иванович вернулся в июне 1953 года, и с 1969 по 1977 годы работал в должности замначальника копейского ГОВД по политико-воспитательной работе. После отставки, находясь на пенсии, работал военруком в школах Копейска. Много лет он посещал учебные заведения и детские сады города, рассказывал ребятам о копейчанах — участниках войны, отмечает пресс-служба главка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на 99-м году жизни умер Иван Иванович Конченков, легендарный копейчанин, полковник МВД в отставке, молодой партизан в годы ВОВ и участник войны с Японией. Руководство, ветераны и личный состав областного главка выражают соболезнования семье фронтовика. «В феврале Ивану Ивановичу должно было исполнится 99 лет. В начале 1943 года 16-летним юношей он попал в партизанский отряд имени Чкалова второй Курской партизанской бригады. После тяжелого ранения в 1944 году направлен на Дальний восток, где проходил службу в 58-м стрелковом полку 190-й стрелковой дивизии. В августе—сентябре 1945 года в составе десятой воздушной армии второго Дальневосточного фронта участвовал в войне с Японией. После ее окончания продолжил службу в армии до 1953 года», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону. Конченков был участником юбилейного парада победителей 9 мая 1995 года в Москве на Красной площади. Он награжден орденами «Отечественной войны» первой и второй степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Партизану Отечественной войны», двенадцатью юбилейными медалями, медалью Жукова. Он является создателем Книги памяти в городе Копейске. В 2004 году ему присвоены звания «Почетный гражданин города Копейска» и «Почетный ветеран Челябинской области». К мирной жизни Иван Иванович вернулся в июне 1953 года, и с 1969 по 1977 годы работал в должности замначальника копейского ГОВД по политико-воспитательной работе. После отставки, находясь на пенсии, работал военруком в школах Копейска. Много лет он посещал учебные заведения и детские сады города, рассказывал ребятам о копейчанах — участниках войны, отмечает пресс-служба главка.