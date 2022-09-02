В Свердловской области при пожаре в магазине сгорели два человека. Фото, видео

03 сентября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

В Сосьве сгорел магазин «Таганский ряд» и двое сотрудников, которые жили там Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два человека погибли при пожаре в магазине «Таганский ряд» на улице Толмачева в поселке Сосьва (Свердловская область). Погибшие — мужчины, которые жили и работали в магазине, рассказали URA.RU в силовых структурах. «Тревожное сообщение поступило в полицию ранним утром 3 сентября. Личности умерших сыщики полиции уже установили: это гражданин Алоев 2005 года рождения и его коллега Комаров 1957 года рождения. Оба жили и работали здесь. Согласно предварительным данным, возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По второй версии, могло произойти замыкание электропроводки», — рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Сейчас устанавливается точная сумма ущерба и все обстоятельства происшествия. Следователи начали проверку по факту гибели мужчин. «При внешнем осмотре тел признаков криминальной смерти нет. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тела направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Пожар в магазине «Таганский ряд» в Сосьве произошел утром 3 сентября. По информации ГУ МЧС по Свердловской область, огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В тушении были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава. Фото: «Сосьва | Новости», vk.com Фото: «Сосьва | Новости», vk.com

Два человека погибли при пожаре в магазине «Таганский ряд» на улице Толмачева в поселке Сосьва (Свердловская область). Погибшие — мужчины, которые жили и работали в магазине, рассказали URA.RU в силовых структурах. «Тревожное сообщение поступило в полицию ранним утром 3 сентября. Личности умерших сыщики полиции уже установили: это гражданин Алоев 2005 года рождения и его коллега Комаров 1957 года рождения. Оба жили и работали здесь. Согласно предварительным данным, возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По второй версии, могло произойти замыкание электропроводки», — рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Сейчас устанавливается точная сумма ущерба и все обстоятельства происшествия. Следователи начали проверку по факту гибели мужчин. «При внешнем осмотре тел признаков криминальной смерти нет. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тела направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Пожар в магазине «Таганский ряд» в Сосьве произошел утром 3 сентября. По информации ГУ МЧС по Свердловской область, огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В тушении были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава.