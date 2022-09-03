Прокуратура взяла на контроль дело о гибели свердловчан при пожаре

Прокуратура взяла на контроль дело о гибели людей при пожаре в Сосьве

03 сентября 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Серовская городская прокуратура взяла на контроль дело о гибели двух людей при пожаре в «Таганском ряду» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Серовская городская прокуратура взяла на контроль дело о гибели двух людей при пожаре в магазине «Таганский ряд» на улице Толмачева в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Серовская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в магазине „Таганский ряд“ в поселке Сосьва (Сосьвинский городской округ). Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности при содержании объекта торговли», — сообщили в ведомстве. Помимо этого, ведомство даст оценку органам надзорной деятельности при осуществлении контроля за исполнением обязательных требований пожарной безопасности при его эксплуатации. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты организованной по данному факту органами предварительного расследования процессуальной проверки. Пожар в магазине «Таганский ряд» в Сосьве произошел утром 3 сентября. По информации ГУ МЧС по Свердловской область, огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В тушении были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава. При пожаре погибли два человека — работники магазина «Таганский ряд». Погибшие — мужчина 1957 года рождения и несовершеннолетний подросток 2005 года рождения, они жили в магазине. «Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Серовская городская прокуратура взяла на контроль дело о гибели двух людей при пожаре в магазине «Таганский ряд» на улице Толмачева в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Серовская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в магазине „Таганский ряд“ в поселке Сосьва (Сосьвинский городской округ). Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности при содержании объекта торговли», — сообщили в ведомстве. Помимо этого, ведомство даст оценку органам надзорной деятельности при осуществлении контроля за исполнением обязательных требований пожарной безопасности при его эксплуатации. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты организованной по данному факту органами предварительного расследования процессуальной проверки. Пожар в магазине «Таганский ряд» в Сосьве произошел утром 3 сентября. По информации ГУ МЧС по Свердловской область, огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В тушении были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава. При пожаре погибли два человека — работники магазина «Таганский ряд». Погибшие — мужчина 1957 года рождения и несовершеннолетний подросток 2005 года рождения, они жили в магазине. «Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.