В свердловской больнице после пожара умер человек

После пожара пострадавшего направили в реанимацию
После пожара в больнице Краснотурьинска, откуда спасатели утром эвакуировали 19 человек, один из пострадавших умер в реанимации. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурной диспетчерской службе города.
«Человек умер после пожара, в реанимации», — сообщили в ЕДДС. Из больницы были эвакуированы 19 человек.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
Сообщение о пожаре поступило пожарным около 9:30. Спасатели выяснили, что возгорание началось в палате, откуда вывели всех пациентов. На место приехали 25 пожарных и смогли погасить пламя за пять минут.
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