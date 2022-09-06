В свердловской больнице после пожара умер человек

07 сентября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

После пожара пострадавшего направили в реанимацию Фото: Таисия Воронцова © URA.RU После пожара в больнице Краснотурьинска, откуда спасатели утром эвакуировали 19 человек, один из пострадавших умер в реанимации. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурной диспетчерской службе города. «Человек умер после пожара, в реанимации», — сообщили в ЕДДС. Из больницы были эвакуированы 19 человек. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Сообщение о пожаре поступило пожарным около 9:30. Спасатели выяснили, что возгорание началось в палате, откуда вывели всех пациентов. На место приехали 25 пожарных и смогли погасить пламя за пять минут.

После пожара в больнице Краснотурьинска, откуда спасатели утром эвакуировали 19 человек, один из пострадавших умер в реанимации. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурной диспетчерской службе города. «Человек умер после пожара, в реанимации», — сообщили в ЕДДС. Из больницы были эвакуированы 19 человек. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Сообщение о пожаре поступило пожарным около 9:30. Спасатели выяснили, что возгорание началось в палате, откуда вывели всех пациентов. На место приехали 25 пожарных и смогли погасить пламя за пять минут.