06 сентября 2022

В свердловской больнице после пожара умер человек

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После пожара пострадавшего направили в реанимацию Фото:

После пожара в больнице Краснотурьинска, откуда спасатели утром эвакуировали 19 человек, один из пострадавших умер в реанимации. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурной диспетчерской службе города.

«Человек умер после пожара, в реанимации», — сообщили в ЕДДС. Из больницы были эвакуированы 19 человек.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Сообщение о пожаре поступило пожарным около 9:30. Спасатели выяснили, что возгорание началось в палате, откуда вывели всех пациентов. На место приехали 25 пожарных и смогли погасить пламя за пять минут.

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После пожара в больнице Краснотурьинска, откуда спасатели утром эвакуировали 19 человек, один из пострадавших умер в реанимации. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурной диспетчерской службе города. «Человек умер после пожара, в реанимации», — сообщили в ЕДДС. Из больницы были эвакуированы 19 человек. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Сообщение о пожаре поступило пожарным около 9:30. Спасатели выяснили, что возгорание началось в палате, откуда вывели всех пациентов. На место приехали 25 пожарных и смогли погасить пламя за пять минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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